Lê Văn Luyện lãnh 18 năm tù: Luyện có còn đồng phạm?

Vụ án gây rúng động xã hội nên phải xử nghiêm Trao đổi với phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM sau phiên tòa, Thẩm phán Thân Quốc Hùng (chủ tọa phiên tòa) cho biết đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm nên từ an ninh đến cách điều hành phiên tòa đã được lên phương án rất kỹ. Về mặt an ninh, trực tiếp phó bí thư tỉnh ủy được giao nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng công an bảo vệ phiên tòa. Cũng theo Thẩm phán Hùng, việc điều hành phiên tòa này quan trọng nhất là phải linh hoạt vì đã biết trước được phản ứng của người nhà nạn nhân. “Một mặt phải hết sức cảm thông và chia sẻ với gia đình họ, mặt khác phải tỏ ra nghiêm khắc để đảm bảo trật tự phiên tòa. Tuy nhiên, do nhận thức pháp luật của gia đình còn hạn chế và nỗi đau phải gánh chịu quá lớn nên họ có những lời lẽ, hành vi không phù hợp” - Thẩm phán Hùng nói. Về nội dung vụ án, có thể do người nhà nạn nhân biết trước mức án cao nhất dành cho Luyện không thể quá 18 năm tù (mức cao nhất dành cho người chưa thành niên phạm tội) nên cố đưa ra những quan điểm thể hiện còn hung thủ khác. Tuy nhiên, qua lời khai của Luyện, các dấu vết tại hiện trường, kết quả giám định ADN và những chứng cứ khác có trong hồ sơ đến thời điểm này có thể khẳng định Luyện là hung thủ duy nhất. Ngay cả luật sư của người bị hại cũng không dám khẳng định có hung thủ thứ hai mà chỉ đưa ra những dấu hiệu từ suy luận chủ quan. Thẩm phán Hùng nhìn nhận mặc dù căm phẫn đến đâu đi nữa nhưng mức án cao nhất cho bị cáo Luyện không thể khác quy định của pháp luật được. Tuy nhiên, đây là vụ án gây rúng động xã hội nên HĐXX đã áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất đối với các bị cáo khác.