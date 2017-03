Liên quan phá rừng, một trưởng công an huyện bị đề nghị cách chức

(PL)- Ngày 2-6, Công an huyện Khánh Sơn xác nhận giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác thêm một tháng đối với Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, để tiếp tục làm rõ sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Trước đó, ông Trung bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 27-4 đến 27-5-2012 do có liên quan vụ phá rừng phòng hộ (khu vực Tà Gụ), can thiệp thả xe chở gỗ lậu, thiếu trách nhiệm và không phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý bảo vệ rừng…. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa kiểm tra dấu hiệu vi phạm về mặt Đảng. Qua đó có 22/29 (phiếu hợp lệ) trong Thường vụ đề nghị cách chức trưởng công an huyện đối với ông Trung. CÔNG THI