Liên tiếp hai vụ nổ bình chữa cháy trong xe ô tô

Theo thông tin ban đầu, chiều 16-1, xe ô tô bốn chỗ hiệu Proton của ông Ngô Hiếu Thuận (ngụ ở xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đang đậu ngoài sân thì phát ra tiếng nổ từ trong xe. Khi xem xét, chủ xe phát hiện chiếc bình chữa cháy mini để trong xe đã tự phát nổ khiến tay mở cửa xe phía ghế phụ lái bị hỏng, thùng loa trong xe bị nứt.



Vết hư hỏng trong xe do bình chữa cháy phát nổ gây ra.

Ngay sau đó, ông Thuận nhờ lực lượng công an địa phương đến lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời bày tỏ kiến nghị ngành chức năng nên bỏ quy định bắt buộc có bình chữa cháy trong xe vì lo ngại tình trạng tương tự xảy ra.

Ông Thuận cho biết sau khi có quy định của Bộ Công an, ông đã lên TP.HCM mua một bình chữa cháy mini có thời hạn sử dụng đến tháng 11-2017.

Chiếc bình chữa cháy mini.

Ngày 18-1, Trung tá Nguyễn Văn Thái, Phó Trưởng Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết, công an huyện vừa tiếp nhận thông tin một vụ nổ bình chữa cháy mi ni trên xe ô tô tại xã Song Bình.

“Đây là vụ nổ bình chữa cháy mi ni đầu tiên trên địa bàn, sau khi có quy định bắt buộc trang bị bình chữa cháy trên xe ô tô. Đến nay, chúng tôi cũng chưa xử lý trường hợp nào vi phạm không trang bị bình chữa cháy trên xe. Do người dân chỉ trình báo với công an xã nên chúng tôi cũng mới biết thông tin này. Có thể do bình chữa cháy để trong xe đóng kín cửa, gặp trời nắng nóng nên tự phát nổ. Với những trường hợp gặp sự cố như trên, người dân nên chủ động báo ngay với công an xã hoặc công an huyện để lập biên bản ghi nhận vụ việc, thuận tiện cho quá trình xử lý sau này”, Trung tá Thái nói.

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, ngày 14-1, tại xã Phú Long, huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre), ông Trần Sĩ Nhân - chủ xe tải 3,5 tấn khi mang bình chữa cháy mini của xe ra bên ngoài để vệ sinh xe thì bất ngờ chiếc bình này cũng phát nổ, bay lên làm thủng cả trần nhà.











Một số hình ảnh bình chữa cháy mini của ông Trần Sĩ Nhân (chủ xe tải 3,5 tấn) phát nổ làm thủng trần nhà.