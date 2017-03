Liệu lợi ích nhóm có đang lũng đoạn chính sách?

Quy định mập mờ chẳng khác nào gài bẫy dân Quy định về thông tin không được tiếp cận tại Điều 6 (dự thảo luật) giống như gài bẫy người dân. Các cơ quan có tránh nhiệm cung cấp thông tin có thể lợi dụng những quy định này để từ chối cung cấp, nhiều ĐBQH nhận xét như trên khi thảo luận về dự án Luật Tiếp cận thông tin. ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng) phân tích: Điều 6 dự thảo luật quy định các thông tin người dân không được tiếp cận gồm: tin bí mật nhà nước, tin bí mật công tác, thông tin về các cuộc họp nội bộ, các tài liệu do cơ quan, tổ chức, đơn vị soạn thảo cho công việc nội bộ, thông tin mà nếu tiếp cận sẽ gây nguy hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội... “Quy phạm pháp luật phải cụ thể, rõ ràng để người dân biết phải đi thế nào, đi chỗ nào và đâu là vùng cấm. Không nên quy định mập mờ khiến người dân không xác định được hướng phải đi” - ông Vinh nhấn mạnh. ĐB Hồ Thị Thủy (Vĩnh Phúc) cũng đề nghị dự thảo luật phải làm rõ các thuật ngữ thông tin nội bộ, bí mật công tác, thông tin của chuyên gia… để vạch rõ ranh giới pháp lý giúp người dân dễ nhận biết thông tin được tiếp cận và không được tiếp cận. ĐB Bùi Thị An (Hà Nội) còn phát biểu nên liệt kê tất cả danh mục thông tin bí mật ngay trong luật này. TRỌNG PHÚ Một nông dân “cõng” bốn ông công chức Nợ nước ngoài, bội chi ngân sách ngày càng tăng. Trong đó ngân sách chi thường xuyên chiếm số lượng lớn. Cụ thể chi thường xuyên khối hành chính lên đến 400.000 tỉ đồng so với thu ngân sách chỉ 1 triệu tỉ đồng, nếu tăng lương sẽ tiêu hết số ngân sách này. Thu ngân sách không đủ nuôi bộ máy hành chính nhà nước. Đây là vấn đề rất nguy hiểm. Bộ Chính trị có chủ trương giảm biên chế là đúng đắn nhưng giảm thế nào? Các đề án được đưa ra xin cấp này thẩm định, cấp kia phê duyệt, riêng thủ tục cắt giảm cũng đủ nhiêu khê rồi. Theo tôi, chúng ta cần giao chỉ tiêu giảm cụ thể cho từng cấp ngành, trung ương bao nhiêu, khối hành chính sự nghiệp bao nhiêu. Chẳng hạn năm nay giảm 1.000 người, năm sau số giảm tăng lên 2.000 là được thôi. Đặc biệt, chúng ta cần chống tham nhũng trong bộ máy công chức nhà nước một cách có trọng tâm, trọng điểm thì mới chấn chỉnh được bộ máy phía dưới. Người đứng đầu phải là tấm gương thì bộ máy giúp việc dưới quyền mới nghiêm. Một ông nông dân phải “cõng” bốn ông công chức béo thì nguy lắm!... ĐB ĐỖ VĂN ĐƯƠNG, Ủy viên Ủy ban Tư pháp