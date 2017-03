Lĩnh 12 năm tù vì "làm chồng" người yêu nhí

Do mức án cấp sơ thẩm áp dụng đã có phần giảm nhẹ cho Phong nên toà phúc thẩm không chấp nhận đơn xin giảm án. Ảnh: H. D.



Theo Hải Duyên (VNE)



Ngày 11/7, Toà Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 12 năm tù với Đoàn Thanh Phong (21 tuổi, quê Đồng Tháp) về các tội Hiếp dâm trẻ em và Giao cấu với trẻ em.Theo HĐXX, dù bị cáo đã bồi thường một phần thiệt hại, gia đình có công với cách mạng và có đơn bãi nại của phía bị hại, nhưng mức án cấp sơ thẩm áp dụng là thoả đáng nên không thể giảm án thêm.Theo bản án sơ thẩm, do có quan hệ tình cảm với nhau nên sáng 30/3/2012, Phong dẫn bạn gái là Huyền (12 tuổi) đến vườn trái cây của người bạn ở huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp nói chuyện. Sau đó, cả hai vào lán trại trong vườn nằm "tâm sự". Vài ngày sau, Phong lại rủ bạn gái đến đây, cùng làm "chuyện người lớn" và qua đêm ở nhà người quen.Đến cuối tháng 4/2012, Phong dẫn Huyền bỏ trốn lên TP HCM chung sống như vợ chồng. Do không có tiền tiêu xài nên Huyền đã phải bán 2 chiếc nhẫn và một chiếc điện thoại trong thời gian sống cùng Phong.Đầu tháng 5/2012, gia đình Huyền phát hiện sự việc nên trình báo với công an. Hai tuần sau, gã trai trẻ lại tiếp tục dụ cô gái bỏ nhà đến Bình Dương thuê trọ đến giữa tháng 6/2012 mới trở về.