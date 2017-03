Lĩnh án chung thân vì quỵt nợ hơn 200 tỷ đồng

Ngày 20-21/12, TAND Hà Nội đã xét xử Nguyễn Thị Cúc (33 tuổi, ở Phú Xuyên) về lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vụ án đã làm rúng động dư luận bởi số tiền Cúc lạm dụng chiếm đoạt quá lớn, lên đến 213 tỷ và 404 cây vàng vay của hàng chục người.



Theo cơ quan công tố, quá trình kinh doanh, Cúc thường đem vàng đến bán tại tiệm của bà Nguyễn Thị Biển. Do Cúc dễ dãi, thường bán với giá mềm nên bà Biển tưởng chị này làm ăn lớn. Vì vậy, khi Cúc hỏi vay tiền, bà Biển đồng ý ngay. Lần đầu, Cúc hỏi vay 2 tỷ đồng vào tháng 8/2011. Một tháng sau, Cúc lại vay của bà Biển 2,2 tỷ đồng. Sau khi Cúc bỏ trốn, bà Biển đã làm đơn tố cáo.









Nguyễn Thị Cúc tại tòa. Ảnh: N. Anh



Theo Nam Anh (VNE)



Cảnh sát xác định, Cúc lợi dụng quen biết để vay tiền vàng của một số người ở Phú Xuyên và Thường Tín (Hà Nội) để kinh doanh vàng và bất động sản. Từ đầu năm 2008 đến tháng 10/2011, Cúc vay tiền của nhiều người, lãi suất 4,5 - 7,5% một tháng. Do vay lãi suất cao, kinh doanh thua lỗ, không trả được nợ, hầu hết số tiền Cúc vay được dùng trả nợ tiền lãi cho các khoản vay trước đó.Ngoài bà Biển, Cúc còn chiếm đoạt tài sản của 10 người khác. Trong một năm, chị Phùng Thị Phương Anh đã cho Cúc vay 14 lần, với tổng số tiền là 76,4 tỷ đồng. Chị Nguyễn Thị Bích Vân cho Cúc vay tổng cộng 88,5 tỷ đồng; sau khi Cúc bỏ trốn, chồng Cúc đã gán nợ một ngôi nhà giá 5 tỷ đồng, còn 83,5 tỷ đồng chị Vân chưa đòi được.Chị Nguyễn Thị Thủy cho Cúc vay 8 lần, với tổng số tiền là 13,8 tỷ đồng và nhận 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm tin. Khi vay, Cúc nói để kinh doanh vàng và bất động sản, lãi suất 6% một tháng và đã trả lãi 3,6 tỷ đồng. Còn chị Nguyễn Thị Hà, ngoài 4,1 tỷ đồng tiền mặt còn cho Cúc vay 370 cây vàng để kinh doanh và hẹn 10 ngày sau trả. Quá hẹn, Cúc khất lần rồi bỏ trốn.Để có 213 tỷ đồng cùng 404 cây vàng cho Cúc vay, 11 người đã huy động tài sản của gia đình và người quen. Riêng chị Nguyễn Thị Hà đã vay của 30 người, chồng chị Hà vay của 10 người và gom góp thêm tiền, vàng của gia đình. Điều này đã khiến số người bị liên quan trong vụ án lên tới gần 50.Tại tòa, Cúc khai số tiền, vàng đã chiếm đoạt được dùng để mua ôtô, 8 bất động sản, nội thất, tổng cộng là 39 tỷ đồng. Số tiền còn lại, Cúc sử dụng để chi tiêu cá nhân, trả nợ gốc và nợ lãi khoảng 20 tỷ đồng.Đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa cho rằng hành vi của Cúc là nguy hiểm, gây mất trật tự trị an cho địa phương, gây bức xúc trong nhân dân. Cúc đã lạm dụng lòng tin của một số người và vay với một số tiền đặc biệt lớn. Khi vay, Cúc biết rõ thể nào cũng vỡ nợ, không có khả năng chi trả nhưng vẫn cố tình... Vì vậy, VKS đề nghị mức án chung thân.Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng cho rằng, để xảy ra vụ án này một phần cũng là lỗi do các bị hại. "Đây là bài học cho nhiều người, bởi các bị hại, nếu không hám lợi, thiếu hiểu biết pháp luật thì không thể bị Cúc dễ dàng lạm dụng như vậy", vị luật sư nói.HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Cúc đúng như cáo trạng truy tố. "Hành vi của Cúc gây nguy hiểm cho xã hội, cần phải cách ly một thời gian dài mới đủ sức răn đe. Tòa tuyên phạt Cúc mức án chung thân và buộc Cúc bồi hoàn cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt", vị chủ tọa đọc bản án vào chiều 21/12.