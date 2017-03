Lĩnh vực xây dựng đứng đầu về tai nạn lao động

Trong số các vụ tai nạn lao động có tám vụ nghiêm trọng, điển hình như vụ sạt lở đá ngày 1-8-2014 làm năm người chết.

Trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh xảy ra nhiều vụ tai nạn lao động chết người thì lĩnh vực xây dựng chiếm 33,1% tổng số vụ tai nạn và 33,9 % tổng số người chết; đứng thứ hai là lĩnh vực khai thác khoáng sản, chiếm 11% tổng số vụ tai nạn và 12% tổng số người chết. Nguyên nhân chủ yếu để xảy ra tai nạn lao động chết người do người sử dụng lao động (chiếm 72,7%). Cụ thể, người sử dụng lao động không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, thiết bị không đảm bảo an toàn lao động, không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân...

Trong năm 2014, đã chuyển hồ sơ ba vụ tai nạn lao động cho VKSND để truy cứu trách nhiệm hình sự và hiện đã khởi tố hai vụ. Thiệt hại do tai nạn lao động gây ra là gần 100 tỉ đồng.

VIẾT LONG