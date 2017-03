Lình xình dự án “khu đất vàng” 31 Lê Duẩn, TP.HCM

Chủ đầu tư dự án 31 Lê Duẩn, quận 1 vừa gửi công văn đến UBND TP.HCM để phản hồi kiến nghị của Sở TN&MT về việc thực hiện dự án của công ty này. Bên cạnh, một chủ đầu tư khác cũng gửi đơn kiến nghị về việc cấp phép đầu tư cho công ty trên, đề nghị phải hủy bỏ dự án.

Bị phê “chậm tiến độ, cần thu hẹp diện tích”

Theo Công ty CZ Slovakia Việt Nam, công ty được cấp phép đầu tư tòa nhà Slovakia - Việt Nam tại khu đất 31 Lê Duẩn, quận 1, được giới hạn bởi ba tuyến đường Lê Duẩn - Lê Văn Hưu - Nguyễn Du. Dự án đang trong giai đoạn triển khai thì ngày 29-4 vừa qua công ty “nhận được thư mời và công văn dự thảo các kiến nghị của Sở TN&MT gửi UBND TP” với những nội dung hết sức bất ngờ.

Công ty CZ Slovakia Việt Nam cho biết tại dự thảo công văn trên, Sở TN&MT nhận xét dự án trên đã bị trễ tiến độ so với quy định tại giấy chứng nhận đầu tư, do đó cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư có quyền quyết định chấm dứt thực hiện dự án. Do tiến độ dự án không được đảm bảo nên Sở TN&MT cho rằng phải có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về tiến độ và thời gian thực hiện dự án. Sở cũng kiến nghị TP giao Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với UBND quận 1 và các sở, ngành liên quan hướng dẫn công ty lập lại dự án đầu tư trên khu đất sẵn có của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM (là 1.700 m2) mà “không nên mở rộng thu hồi đất như quy mô trước đây nhằm tránh phát sinh khiếu kiện phức tạp” (hiện nay là 4.033 m2).

Khu đất vàng số 31 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM. (Ảnh chụp chiều 2-6) Ảnh: HTD

Được biết dự án trên cũng đang bị khiếu nại từ Công ty BĐS Diệp Bạch Dương. Công ty này cho rằng dự án 31 Lê Duẩn đã hết hiệu lực thực hiện vì vi phạm tiến độ trong giấy chứng nhận đầu tư và đề nghị phải hủy bỏ dự án. Công ty này phản ánh ban đầu (năm 2008) dự án trên chỉ có diện tích là 1.700 m2 là diện tích đất của Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP.HCM với chức năng quy hoạch là văn phòng, khu công sở, cơ quan nghiên cứu mà không có kinh doanh căn hộ, nhà hàng khách sạn, trung tâm thương mại. “Tuy nhiên, sau khi phê duyệt thì dự án lại được điều chỉnh mở rộng lên hơn 4.000 m2 và bổ sung những công năng thương mại mà theo phê duyệt lần đầu là không được phép” nên phải thu hồi thêm nhà đất của 15 hộ dân và bảy tài sản hợp pháp của Công ty Diệp Bạch Dương. Công ty Diệp Bạch Dương cho biết không chấp nhận giao đất vì dự án thương mại thì phải thỏa thuận bồi thường. Đồng thời công ty kiến nghị dự án phải đấu thầu công khai để bình đẳng giữa các nhà đầu tư. Công ty cũng đề nghị được thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt vì đã có sẵn tài sản là đất tại đó.

Chủ đầu tư phản đối kiến nghị

Trong khi đó, lãnh đạo Công ty CZ Slovakia Việt Nam khẳng định không có việc dự án không triển khai hoặc chậm tiến độ. Mặt khác, nếu có chậm thì cần xét nguyên nhân thuộc về bên nào, nhà đầu tư hay cơ quan cấp phép. Công ty cho biết đúng là trước đây dự án có tiến độ thực hiện như văn bản dự thảo của Sở TN&MT nêu, tuy nhiên ngày 19-11-2013, TP đã cho phép điều chỉnh lại về thời gian. Ngoài ra, Bộ TN&MT đã từng khẳng định dự án trên thuộc diện Nhà nước thu hồi đất. “Theo yêu cầu của TP thì các cơ quan liên quan phải hoàn tất việc bồi thường giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng trống cho công ty chậm nhất là cuối tháng 5-2014. Tuy nhiên, công ty chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy việc này được giải quyết đúng hẹn” - chủ đầu tư trên bày tỏ.

Về kiến nghị thu hẹp phạm vi thực hiện dự án, Công ty CZ Slovakia Việt Nam cũng không đồng ý vì từ lúc được chấp thuận dự án đến nay công ty đã tốn nhiều chi phí để thuê thiết kế tòa nhà, mua căn hộ chuẩn bị tái định cư, tham gia đóng góp tích cực cho việc thực hiện dự án. Nếu phải thực hiện lại thì thiệt hại vô cùng lớn và có nhiều hệ lụy tiêu cực. Công ty cho hay tại các văn bản chấp thuận dự án từ trung ương đến địa phương lâu nay đều chấp thuận diện tích thực hiện dự án là 4.033 m2. Cũng theo công ty này, trước đó Sở TN&MT đã từng có văn bản hỏi Bộ TN&MT về việc thu hồi phần đất này và được Tổng cục Đất đai chấp thuận. Từ đó, công ty này “hoàn toàn phản đối kiến nghị của Sở TN&MT, giữ nguyên kế hoạch thực hiện dự án hiện tại”. Kèm theo phản hồi, chủ đầu tư trên đề nghị TP xem xét lại các kiến nghị của Sở TN&MT, đồng thời cho hay “sẽ cân nhắc việc rút lui khỏi dự án và tiến hành các động thái cần thiết để yêu cầu hoàn trả các chi phí mà công ty đã bỏ ra kể từ khi khởi động dự án đến nay”.

CẨM TÚ