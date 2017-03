Lo ngại nguồn cấp nước cho TP.HCM bị nhiễm mặn

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT TP, dù đỉnh lũ năm 2013 tại đầu nguồn sông Cửu Long cao hơn nhiều so với năm 2012 nhưng do tổng lượng nước về không lớn nên độ mặn ở các cửa sông khu vực Nam Bộ sẽ tăng cao trong mùa khô năm 2014. Đặc biệt, độ mặn sẽ tăng cao vào nửa cuối tháng 2, trong tháng 3 và tháng 4. Sở NN&PTNT đề nghị các đơn vị liên quan phải có kế hoạch sử dụng nguồn nước một cách hợp lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại do xâm nhập mặn sâu gây ra.

TRUNG THANH