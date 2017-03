Loạn tâm thần vì rượu, tòa khó xử

Lỗ hổng pháp luật cần xem xét Một số nước nhìn nhận, say rượu bệnh lý khi uống rượu (có thể rất ít) thậm chí chỉ cần ngửi mùi rượu là đã không thể nhận thức kiểm soát được hành vi. Đây cũng là một dạng bệnh tâm thần và người gây án không phải chịu trách nhiệm hình sự. Ví dụ Luật Liên Xô trước đây (nay là CHLB Nga) quy định những hành vi phạm tội do ảnh hưởng của chất gây nghiện hay chất có độ cồn được giảm thiểu trách nhiệm hình sự. Bởi đây là bệnh lý không kiểm soát được hành vi. Tương tự pháp luật tại Mỹ cũng từng gây tranh cãi về vấn đề này sau đó có sự thừa nhận... Còn ở nước ta, say rượu là một tình tiết tăng nặng trong một số tội. Tuy nhiên, nếu uống rượu mà làm bệnh tâm thần phát tác hoặc bị bệnh nặng thêm… thì lại chưa có quy định. Đây chính là lỗ trống trong pháp luật cần được đưa ra xem xét và có quy định phù hợp. Luật sư LÊ THÀNH KÍNH, Đoàn Luật sư TP.HCM