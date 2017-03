Lợi dụng có bầu liên tiếp đi ăn trộm

Trước đó, Trần Thị Hải Đường đã từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị xử phạt 3 năm tù giam vào tháng 1-2011 và 18 tháng tù giam do phạm tội trộm cắp tài sản vào tháng 5-2011. Nhưng cả 2 lần phạm tội này, Đường được tạm hoãn thi hành án do đang mang thai.



Tuy nhiên, đến ngày 26-7-2011 Đường lại tiếp tục lấy trộm 8 chiếc điện thoại di động tại cửa hàng bán điện thoại của chị Hoàng Thị Thanh Thủy, thuộc tổ 50, phường Đồng Tâm – thành phố Yên Bái.



Do có 2 tiền án chưa được xóa án tích nên với lần phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Tòa án nhân dân thành phố đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hải Đường phải nhận mức án tổng cộng cả 3 bản án là 6 năm, 6 tháng và 26 ngày tù giam.



Theo Hạ Băng (ANTĐ)