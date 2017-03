Lời kể thiếu nữ Việt bị ép 'đi khách' 7 lần/ngày tại Trung Quốc

Không giấu được nước mắt, Nữ (trú thôn 7, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, Đắk Nông) cho biết có quen với người bạn qua điện thoại tên là Hoàng Văn Quyền (23 tuổi, trú xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, tạm trú Đắk Nông). Sau nhiều lần hẹn uống cà phê, Quyền rủ Nữ đi làm công việc rửa chén ở Lào Cai và hứa hẹn trả lương... 30 triệu đồng/tháng.

Quyền nói nếu rủ thêm được một số bạn gái cùng thì sẽ được trả thêm tiền huê hồng. Nghe lời dụ ngon ngọt của anh này, Nữ rủ Tình và Hoa (cùng 18 tuổi, ở xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa) cùng đi.

Sau đó, Quyền chở 3 cô gái ra bến xe xã Quảng Sơn để ra Bắc. Tại đây, anh ta giao các thiếu nữ cho 2 người tên Lâm và Phong đưa ra Lào Cai. Nhưng khi tới bến xe, Hoa đổi ý không muốn đi nữa.

"Lúc ấy em đâu biết là mình đang bị lừa để bán sang Trung Quốc làm mại dâm. Em chỉ nghĩ có được công việc với thu nhập cao như vậy thì quyết tâm đi và rủ thêm bạn. Nào ngờ...", Nữ nói trong nước mắt.

Sau 2 ngày đêm trên xe khách, Nữ và Tình được Lâm - Phong đưa đến gặp 1 người tên Tuyết (là chị của Lâm) tại Lào Cai. Ở đây được 2 ngày, bà Tuyết đi mua quần áo mới cho 2 thiếu nữ để đi làm.

Mặc dù tại nhà bà này, Nữ có nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Tuyết và Lâm, Phong là sẽ đưa bán sang Trung Quốc làm gái bán dâm nhưng 2 cô không dám phản ứng vì sợ sẽ bị đánh đập hoặc bỏ đói.

Ở nhà bà Tuyết 3 ngày, Nữ và Tình được xe ôm chở ra bến đò để đưa sang Trung Quốc. Khi sang tới địa phận nước này, bà Tuyết đợi sẵn ở đó và đưa 2 cô đến 1 nhà chứa để bán lại cho chủ làm gái mại dâm.

Mỗi ngày tiếp 7 lượt khách

Nhà Nữ nằm ở vùng sâu của tỉnh Đắk Nông, kinh tế gia đình khó khăn. Bố mẹ đã ly hôn từ lâu. Có khi cô về sống với bố tại xã Quảng Sơn, có khi thì về ở với mẹ tại thôn 7, xã Đắk Ha.

Nữ bỏ học từ rất sớm, lại không có công việc ổn định, ở nhà phụ giúp mẹ làm nương rẫy nên khi nghe có người nói đi làm xa thu nhập cao, em rất mừng.

Sau khi trốn thoát khỏi động mại dâm ở Trung Quốc, Nữ trở về nhà trong nỗi đau tột cùng. Em chưa hết hãi hùng khi kể lại lúc bán dâm và trốn chạy ở nơi đất khách quê người.

Nữ cho biết: "Ở Trung Quốc, tụi em được bố trí mỗi phòng 2 người. Trong nhà chứa có 7 - 8 cô gái đều là người Việt Nam từ 16 - 21 tuổi. Mỗi ngày tụi em tiếp từ 6 - 7 khách, làm việc 6h tối hôm trước đến 2h sáng hôm sau mới được nghỉ. Tiền bán dâm đều bị chủ chứa lấy hết. Mặc dù tủi nhục, đau khổ nhưng em và những cô gái ở đây cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng, không dám nói nửa lời".

"Có 1 lần em đi tiếp khách bên ngoài và thấy có đồn công an nên đã lên kế hoạch bỏ trốn vào buổi sáng khi mọi người đang ngủ say. Nhưng khi đến đồn công an trình bày mọi việc thì họ không hiểu tiếng Việt.

Sau đó em chạy ra đường nhờ người giúp và gặp được 1 người tên Loan biết nói tiếng Trung Quốc. Người này sợ không dám vào trình bày cho công an biết nên đã dẫn em về nhà và bàn kế hoạch để em trốn về Việt Nam", Nữ thuật lại.

Sau khi về nhà bà Loan, Nữ mượn điện thoại gọi về Việt Nam cho mẹ biết để xin tiền, nhưng mẹ của cô nghĩ con mình đang đùa nên nói không có tiền. Sau đó Nữ gọi cho người yêu là Minh ở xã Quảng Sơn mượn 1 triệu đồng.

Nữ gọi cho Quyền (người lừa bán cô) nhờ anh ta gửi thêm 1 triệu để đủ tiền mua vé xe nhưng bị từ chối. Lúc này Nữ lớn tiếng: “Nếu không gửi cho em thì anh sẽ có chuyện". Sau đó, Quyền gửi tiền để Nữ mua vé xe về Việt Nam.

Trò chuyện với chúng tôi, mẹ của Nữ là chị H’Nhăi Bya (34 tuổi) nói: "Sau khi tôi và bố cháu ly dị, con bé khi thì ở với bố khi thì về ở với tôi. Lúc cháu gọi điện trình bày sự việc và có xin tiền, tôi chỉ nghĩ nó nói giỡn. Ai ngờ khi cháu trở về trong bộ dạng tiều tụy, khóc lóc thì tôi mới biết con mình bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm".

Sau khi về nhà Nữ cùng gia đình làm đơn tố cáo lên công an tỉnh Đắk Nông. Từ đơn tố cáo của bị hại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra lệnh bắt khẩn cấp Vũ Gia Phường (SN 1983, còn gọi là Phong) và Hoàng Văn Quyền (SN 1991, trú xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) về hành vi Mua bán người, đồng thời tổ chức truy bắt Hà Văn Đoán (SN 1991, còn gọi là Lâm, trú xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) cũng về hành vi trên.

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi.