Lời khai ban đầu của tài xế gây tai nạn thảm khốc

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Phạm Văn Bảy, Trưởng Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Tại Quang Hạnh (ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.



“Việc tạm giữ hình sự này vừa được gia hạn thêm để phục vụ công tác điều tra”, Đại tá Phạm Văn Bảy nói.



Chiếc xe ben gây tai nạn. Ảnh: BĐN

Tại Quang Hạnh chính là tài xế điều khiển ben biển số 60C-049.12 tông liên tiếp bốn xe máy xảy ra chiều tối ngày 28-2, trước cổng trường Trường tiểu học Sông Mây (xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) khiến một thai phụ, một bé gái tử vong tại chỗ và năm người khác bị thương.



Theo lời khai ban đầu, vào thời gian trên, mặc dù chưa có bằng lái nhưng tài xế Hạnh vẫn điều khiển xe lưu thông trên đường ĐT 767 từ thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) ra khu vực ngã ba Trị An (huyện Trảng Bom), đoạn đường này ước tính khoảng gần 20km để sửa chữa phanh ô tô.



Thông tin đănq kiểm. Ảnh: FB

Khi đến km 10 + 300, đường ĐT 767 thuộc ấp 3, xã Vĩnh Tân, tài xế Hạnh phát hiện xe mất phanh nhưng không kịp xửu lý để ô tô va chạm với với bốn xe máy đang lưu thông cùng chiều phía trước.



Hậu quả vụ tai nạn khiến một phụ nữ đang mang thai sắp sinh và con gái chết ngay tại chỗ, năm người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hai xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngày 2-3, Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo chi tiết về vụ tai nạn giao thông trên. Theo cơ quan này, người điều khiển xe tải là tài xế Tại Quang Hạnh không có giấy phép lái xe theo quy định. Phương tiện gây tai nạn do anh Đào Đình Hường (35 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) làm chủ nhưng người này không cung cấp được các giấy kiểm định an toàn kỹ thuật, không có giấy chứng nhận đăng ký xe. Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân xảy ra tai nạn là phương tiện mất phanh nên tài xế không xử lý được tình huống.



Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, qua dữ liệu kiểm định cho thấy, xe ben 60C-049.12, nhãn hiệu ASIA, sản xuất năm 1993 tại Hàn Quốc. Chủ xe là một phụ nữ ngụ ở xã Hóa An, TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Xe kiểm định lần cuối ngày 11-7-2015 và có hạn kiểm định đến tháng 10-10-2015 do một Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở TP.HCM thực hiện.