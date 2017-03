Lời khai rợn người của hung thủ 25 tuổi cướp, giết, hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Thiếu tá Lý Minh Khương - Phó trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Bạc Liêu: Hành vi phạm tội của Giang Anh rất dã man Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là người lớn tuổi, sống một mình chưa từng mâu thuẫn với ai. Kẻ thủ ác thực hiện hành vi rất dã man. Dùng mọi hành vi để cướp tài sản cho bằng được. Khi bà cụ đã chết lại có hành vi đê hèn, bệnh hoạn. Sở dĩ chúng tôi phá nhanh vụ án, sớm tìm ra hung thủ trả lại sự yên bình cho vùng nông thôn là có sự phối hợp tốt giữa PC45, Công an huyện Phước Long và các đơn vị nghiệp vụ, đặc biệt là lực lượng quần chúng cung cấp nhiều thông tin có giá trị. Đại tá Ngô Thành Thật - Phó giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu: Ban giám đốc biểu dương tinh thần phối hợp của các đơn vị trong việc phá nhanh vụ án này. Ban giám đốc Công an tỉnh sẽ có biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị, các nhân có thành tích phá nhanh vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.