Lời khước từ của người chồng

Luật sư đăng ký bào chữa miễn phí cho bà Tuyết



Do bà Lê Thị Tuyết không có tiền thuê luật sư nên sau khi tòa tuyên án ngày 27-9, luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn luật sư TP.HCM) đã nhận tư vấn miễn phí cho bà Tuyết thực hiện các thủ tục pháp luật cần thiết để kháng cáo. Tại bản án sơ thẩm, hội đồng xét xử nhận định bà Tuyết có một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn nhận tội, ông Phú và bà B. có quan hệ tình cảm với nhau dẫn tới sự bức xúc cho bị cáo...



Theo cáo trạng, Lê Thị Tuyết và Phạm Thị B. thường xảy ra mâu thuẫn do chồng của bà Tuyết là Lê Đình Phú và bà B. có quan hệ tình cảm. Cơ quan chức năng địa phương đã tổ chức hòa giải nhưng bất thành do ông Phú và bà B. không đồng ý cắt đứt mối quan hệ.



Khoảng 7g ngày 16-4, khi bà B. đi làm bằng xe máy thì bà Tuyết và con trai đánh ghen, lột đồ. Sau đó clip quay lại cảnh này được phát tán lên mạng đã gây xôn xao dư luận và Công an TP Thủ Dầu Một vào cuộc điều tra.