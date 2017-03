Lỗi ngang nhau nên mỗi bên phải chịu trách nhiệm một nửa

Tòa đã chấp nhận kháng nghị của VKSND cùng cấp, tuyên sửa bản án sơ thẩm của TAND huyện Đông Hòa theo hướng mỗi bên đương sự phải chịu 50% giá trị hậu quả thiệt hại, buộc bà Ảnh phải trả cho vợ chồng ông Toàn 150 triệu đồng đã nhận và hơn 52 triệu đồng giá trị thiệt hại do giao kết hợp đồng bị vô hiệu.

Theo hồ sơ, năm 2003, bà Ảnh chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho vợ chồng ông Toàn bằng giấy viết tay với diện tích 450 m2, trên đất có một ngôi nhà cấp 4. Năm 2012, UBND huyện Đông Hòa thu hồi đất khu vực này để giao cho nhà đầu tư xây dựng dự án nhà máy lọc dầu. Ngày 21-10-2012, bà Ảnh viết cho vợ chồng ông Toàn giấy cam kết có nội dung thừa nhận đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà cho vợ chồng ông Toàn - bà Thảo với giá 150 triệu đồng, vợ chồng ông Toàn được hưởng tiền bồi thường về nhà đất, còn bà Ảnh được hưởng những chế độ tái định cư khác…

Năm 2013, UBND huyện Đông Hòa chi trả tiền bồi thường cho bà Ảnh hơn 294 triệu đồng và cho vợ chồng ông Toàn hơn 254 triệu đồng. Vợ chồng ông Toàn khởi kiện yêu cầu bà Ảnh phải trả số tiền đã nhận bồi thường.

Xử sơ thẩm, TAND huyện Đông Hòa đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của vợ chồng ông Toàn, buộc bà Ảnh phải trả lại cho vợ chồng ông Toàn hơn 254 triệu đồng, gồm 150 triệu đồng tiền chuyển nhượng và hơn 104 triệu đồng giá trị thiệt hại của hợp đồng.

Sau đó, VKSND tỉnh Phú Yên kháng nghị phúc thẩm cho rằng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Ảnh và vợ chồng ông Toàn bị vô hiệu cả về hình thức lẫn nội dung từ khi giao kết hợp đồng. Án sơ thẩm tuyên bà Ảnh phải trả lại 150 triệu đồng là có căn cứ. Xét về lỗi dẫn đến hợp đồng vô hiệu thì hai bên đều có lỗi ngang nhau. Bà Ảnh và vợ chồng ông Toàn đều biết rõ diện tích mà hai bên giao kết trong hợp đồng là của Nhà nước giao cho hộ gia đình do bà Ảnh làm chủ hộ, không được tự ý giao kết hợp đồng khi chưa được các thành viên trong hộ đồng ý nhưng cả hai vẫn giao kết. Giá trị tài sản do hai bên thỏa thuận đúng như mức Nhà nước bồi thường hơn 254 triệu đồng, hậu quả thiệt hại do giao kết hợp đồng vô hiệu là hơn 104 triệu đồng. Lỗi của hai bên ngang nhau nên mỗi bên phải chịu 50% giá trị hậu quả thiệt hại (hơn 52 triệu đồng), án sơ thẩm buộc bà Ảnh phải chịu trách nhiệm toàn bộ hậu quả thiệt hại là không đúng pháp luật.

SÔNG BA