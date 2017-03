Lời trần tình của người mẹ bị nghi tiêm thuốc diệt cỏ vào hai con

Hai bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Đến ngày 3-12, hai bệnh nhi Huỳnh Q.E (2 tuổi) và Huỳnh V.Q (7 tuổi) vẫn đang điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM trong tình trạng nguy kịch.



Theo các bác sỹ khoa Hồi sức chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1, khi tiếp nhận hai cháu, phía bệnh viện tiến hành xét nghiệm máu và nước tiểu thì phát hiện trong người hai cháu bé có hàm lượng thuốc diệt cỏ cao.

Được biết, bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận hai bệnh nhi do bệnh viện Đa khoa khu vực An Giang chuyển đến vào chiều 22-11. Khi mới chuyển đến, hai cháu bé bị vàng da, gan, phổi bị tổn thương vì nhiễm độc thuốc diệt cỏ nặng.

Do có dấu hiệu hình sự, nên phía bệnh viện đã báo công an phường 10, quận 10. Sau đó phía công an phường 10 đã đến bệnh viện ghi nhận lời khai của anh Huỳnh Văn Bảo (33 tuổi) là cha ruột của hai cháu bé, và lời khai của cháu V.Q để lập hồ sơ ban đầu.

Từ mâu thuẫn của cha và mẹ?

Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao hai cháu bé bị nhiễm độc thuốc trừ sâu, tuy nhiên theo lời kể của anh Bảo khả năng do xuất phát từ mâu thuẫn giữa vợ chồng anh. Anh Bảo kể anh và chị Nguyễn Thị Bé Đào (quê Bà Rịa - Vũng Tàu) cưới nhau được 8 năm, và sinh sống ở quê anh Bảo tại An Giang. Hàng ngày anh Bảo đạp xích lô để kiếm tiền nuôi vợ con.

Cuối tháng 10-2014, vợ chồng anh Bảo đưa hai con về quê chị Đào ở thị trấn Ngãi Giao, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chơi. Anh Bảo thừa nhận trong thời gian ở quê vợ, giữa vợ chồng anh xảy ra mẫu thuẫn nên anh Bảo có đánh vợ, và bị mẹ vợ báo công an đến lập hồ sơ, tạm giữ.

Anh Bảo kể sau khi bị công an tạm giữ 8 tiếng đồng hồ, anh quay về đòi đưa vợ con về An Giang thì chị Đào không đồng ý mà đòi ly hôn và giành quyền nuôi hai con. Sau đó anh Bảo trở về quê, khoảng 10 ngày sau thì anh nhận được điện thoại của gia đình vợ kêu anh quay lại đón con.

Nghe tin chẳng lành, anh Bảo tức tốc bắt xe về quê vợ, khi đến nơi anh hay tin hai con trai đang cấp cứu tại bệnh viện Ngãi Giao. Anh Bảo kể vì không có tiền nên anh lại đưa hai con trai về bệnh viện Đa khoa An Giang chữa trị. Tuy nhiên chữa trị khoảng một tuần nhưng tình trạng của hai con ngày một xấu đi, do đó Bệnh viện An Giang đã chuyển hai cháu lên Bệnh viện Nhi đồng 1 để điều trị.

Sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện Nhi đồng 1, cháu V.Q lơ mơ hồi tỉnh và khai báo một vài thông tin với công an phường 10, quận 10. Theo cháu Q, cháu bị mẹ dùng cây đánh vào đầu, và dùng kim tiêm chích vào tay và vào đầu của hai anh em cháu.

Người mẹ cũng bị nhiễm độc

Từ thông tin trên, PV báo Pháp Luật TP.HCM đã đến thị trấn Ngãi Giao (thuộc huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) để xác minh thông tin. Tại đây, sau khi tra cứu, công an thị trấn Ngãi Giao đã xác định được người tên Nguyễn Thị Bé Đào (ngụ ấp Phú Giáo 2, thị trấn Ngãi Giao) có thân nhân là chồng, hai con như phản ánh.

Ngay trong chiều 2-12, PV đã cùng công an thị trấn Ngãi Giao và tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố ấp Phú Giáo 2 tìm hiểu vụ việc. Lúc này, chị Nguyễn Thị Bé Đào (25 tuổi) mới nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Châu Đức trong sáng cùng ngày. Các bác sĩ cho hay, chị Đào men gan cao do có dấu hiệu của độc trong gan.



Chị Đào đang nằm điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bị nhiễm độc.

Nằm trên giường bệnh, chị Đào khóc kể: “Tối hôm đó đi về nhà thấy hai con ói mửa nhiều nên tôi nhờ người đưa cháu đi cấp cứu. Hôm sau thì chồng và bố chồng bắt hai cháu đưa đi. Tôi có nói con tôi nằm điều trị ở đâu để tôi lên nhưng chồng tôi không cho biết, nói tôi tiêm thuốc cho con. Con tôi tôi thương không hết, làm sao có thể tiêm thuốc độc cho con. Nhưng tôi không biết vì sao hai cháu nôn, ói, cháu nhỏ ói nhiều hơn. Từ ngày chồng bắt con đưa đi tôi nhớ các con lắm. Tôi dùng cây đánh lên đầu con là vì cháu không chịu học bài”.

Mẹ chị Đào kể trước đây, chị Đào bị chồng nhiều lần đánh đập, bạo hành. Bà cũng đã kêu công an thị trấn Ngãi Giao một lần xuống can thiệp. Bà khẳng định con mình không đầu độc cháu, các cháu ở với bà rất ngoan. Khi đang nằm cấp cứu tại trung tâm y tế huyện chưa được một ngày thì bố và ông nội đã đưa cháu đi cho đến giờ.



Mẹ của hai bé khẳng định mình không tiêm thuốc diệt cỏ cho con.

Ông Lê Minh Hiền- tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố ấp Phú Giáo 2 xác nhận, Đào có dùng cây đánh vào đầu cháu H.Q.A (8 tuổi) chảy máu. Mẹ Đào có gọi công an thị trấn xuống lập biên bản. Việc chị Đào bị chồng bạo hành, đánh đập là có. Thời gian gần đây, chị Đào có biểu hiện như không bình thường.

Cũng theo công an thị trấn Ngãi Giao, ngày chồng chị Đào đưa hai con đi khỏi trung tâm y tế huyện Châu Đức là ngày 13-11, công an có xuống lập biên bản theo trình báo của chị Đào. Lúc này, hai cháu đang điều trị tại trung tâm, chưa có giấy xuất viện hay làm thủ tục, chồng chị Đào đã đưa đi.

Đến ngày 23-11, công an thị trấn nhận được điện thoại của bệnh viện Nhi Đồng 2 nói nhờ công an địa phương đến hỏi gia đình chị Đào đã cho hai anh em cháu H.Q.V uống hay tiêm loại thuốc độc nào để bệnh viện dùng thuốc kháng độc cho hai cháu. Tuy nhiên, khi công an thị trấn và ông Hiền tổ bảo vệ dân phố xuống gặp Đào thì Đào trả lời không cho uống thuốc gì hết.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những diễn biến mới của vụ việc nghiêm trọng này.