Long An, Bến Tre có Bí thư Tỉnh ủy mới

Buổi làm việc thông qua quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Võ Thành Hạo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy Bến Tre được điều động tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, nhiệm kỳ 2010-2015, tham gia Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2010-2015.



Ông Mai Văn Chính. Ảnh: Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Long An

Cùng ngày, tại tỉnh Long An, ông Mai Văn Chính, Bí thư Tỉnh ủy Long An được điều động giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Bộ Chính trị cũng chuẩn y ông Nguyễn Nam Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2010-2015.