Long An: Cầu Bình Cách sập lần thứ năm!

Lúc 22 giờ ngày 30-10, cầu Bình Cách nằm trên hương lộ 2, thuộc ấp 1, xã Hiệp Thạnh (Châu Thành, Long An) nối với đường tỉnh 879, xã Tân Bình Thạnh (Chợ Gạo, Tiền Giang) lại bị sập do xe chở quá tải.

Cầu tám tấn cõng xe 20 tấn (!)

Tại hiện trường, chiếc xe tải BKS 49X-5286, tải trọng đăng ký 15,5 tấn bị rơi xuống sông cùng với chiếc cầu vừa được lắp đặt (sau sự cố sập cầu vào ngày 19-7). Người dân địa phương cho biết xe tải 49X-5286 đang lưu thông hướng từ Long An sang Tiền Giang để mua gom phân bò. Khi xe đến giữa cầu thì hai thành cầu bị tuột khỏi mố, kéo theo chiếc xe tải cùng hàng hóa rơi xuống sông.

Được biết tổng trọng lượng chiếc xe tải và 500 bao phân bò gần 20 tấn trong khi tải trọng cho phép chỉ tám tấn. Lúc xảy ra tai nạn, ba người ngồi trong cabin may mắn thoát nạn. Đến chiều 31-10, giao thông trên tuyến đường nối liền hai huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) và Châu Thành (Long An) bị gián đoạn hoàn toàn.

Sau khi nghe tin cầu Bình Cách lại bị sập, bà Lê Thị Thanh Nga, Phó Giám đốc Sở Tài chính, cho biết sẽ có văn bản chính thức đề nghị phía Sở GTVT cung cấp thông tin quyết toán tổng giá trị lắp đặt cầu Bình Cách đợt thiệt hại ngày 19-7 để hội đồng thẩm định hoàn tất số liệu báo cáo cho phía công an. Theo bà Nga, nếu Sở GTVT chưa làm xong hồ sơ quyết toán thì có thể xác nhận chi phí thực tế, chi cho sửa chữa cầu là bao nhiêu để cung cấp cho hội đồng. Tới đây, Sở GTVT còn phải cung cấp thêm số liệu để xem xét xử lý vụ tài xế xe tải 49X-5286 làm sập cầu Bình Cách ngày 30-10.

Hiện trường vụ sập cầu Bình Cách đêm 30-10. Ảnh: T.PHÚC

Hai mố cầu Bình Cách mỗi bên chỉ có một cái gờ chừng 1 m. Thân cầu dài hơn 20 m, được bắt mám vào hai gờ này, trong khi cầu không có trụ chịu lực ở giữa. Ảnh: T.PHÚC

Thiếu trụ chịu lực

Tính thêm lần sập này, cầu Bình Cách được xác định đã bị sập tới năm lần. Hai lần gần đây nhất thiệt hại khá nghiêm trọng vì toàn bộ phần khung thép của cầu bị cong quẹo do xe tải nặng đi qua. Tuyến đường này nối liền hai tỉnh Long An và Tiền Giang, trong khu vực có nhiều nhà máy xay xát lúa gạo, xe chở hàng quá tải gấp hai, ba lần so với tải trọng. Đa phần các tài xế đi theo đường tỉnh 879 (xã Tân Bình Thạnh), qua cầu Bình Cách theo đường tỉnh 827A (Châu Thành, Long An) xuôi về TP Tân An ra quốc lộ 1A để né lực lượng tuần tra kiểm soát.

Việc khắc phục sự cố sập cầu Bình Cách thường được triển khai nhanh để giúp giải tỏa giao thông cả về đường bộ lẫn đường thủy. Tuy nhiên, khi lắp đặt cầu mới, thân cầu chỉ được bắt mám vào hai bên mố cầu (mỗi bên khoảng 1 m), không có trụ chịu lực ở giữa nên cầu rất yếu. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, sau khi hoàn thành việc lắp đặt cầu Bình Cách trong lần sập cầu trước đó, KS Lê Minh, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, có cho biết: “UBND tỉnh đã đồng ý sắp tới cho lập phương án lắp thêm hai trụ gia tải ở giữa nhịp cầu để nâng tải trọng của cầu từ tám tấn lên 15 tấn”.

Ông Đinh Ngọc Vượng, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Bến Tre - Tiền Giang (đơn vị thi công lắp đặt cầu Bình Cách sau sự cố sập ngày 19-7), cho biết đơn vị ông tiếp tục được mời nhận thầu lắp đặt cầu Bình Cách sau sự cố sập cầu lần này. Hiện công ty đang xúc tiến lắp đặt toàn bộ khung thép effel, trải ván mặt cầu trong vòng hai ngày để giúp người dân và xe cộ có thể đi lại dễ dàng. Ông cho biết: “Do không có trụ chịu lực ở giữa nên khi xe quá tải đi qua toàn bộ khung thép của cầu dễ bị trôi tuột xuống sông. Lần lắp đặt cầu mới này sẽ thiết kế thêm các trụ gia tải để tăng tải trọng cho cầu nhằm hạn chế sự cố cầu sập”.

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 19-7, cầu Bình Cách cũng bất ngờ đổ sập khi chiếc xe tải BKS 61L-4418 chở trên 40 tấn gạo cộng với xác xe 9,2 tấn chạy qua cầu. Sau khi xảy ra sự cố, Sở GTVT tỉnh Long An đã cho lắp đặt cầu mới bằng khung thép (dài 21 m, mặt lót gỗ) và giữ nguyên tải trọng tối đa tám tấn.

TÂM PHÚC