Long An chuyển công năng 24 cụm, tuyến dân cư vùng lũ

Ông Trần Kim Lân, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An, cho biết năm cụm, tuyến dân cư đang được nâng cấp tọa lạc tại huyện Mộc Hóa và thị trấn Hiệp Hòa (huyện Đức Hòa). Tổng kinh phí phải thu hồi để hoàn trả lại cho chương trình xây dựng cụm tuyến, dân cư vùng lũ là gần 100 tỉ đồng.

Long An có kế hoạch xây dựng gần 190 cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ tại chín huyện của tỉnh với dự kiến sẽ bố trí trên 35.000 hộ dân vào sinh sống. Tuy nhiên, thời gian qua nhiều cụm, tuyến dân cư nêu trên không có dân vào ở, do đó tỉnh quyết định không tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng và đề xuất chuyển đổi công năng. Hiện tỉnh Long An còn 165 cụm, tuyến dân cư với quy mô bố trí trên 32.700 hộ.

TÂM PHÚC