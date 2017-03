Long An đề nghị làm ngay hệ thống thoát nước

Ông Đỗ Hữu Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, khẳng định với Pháp Luật TP.HCM vào ngày 2-8. Trước đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng khó triển khai thi công hệ thống thoát nước hai bên quốc lộ 1A do vướng nhà cửa, đất đai của người dân.

Ông Lâm cho biết thêm, trước đây UBND tỉnh Long An và Bộ GTVT đã thống nhất thi công hệ thống thoát nước dọc quốc lộ 1A để khắc phục tình trạng ngập úng dẫn tới hư hỏng mặt đường. Theo đó, các đơn vị của Bộ GTVT chịu trách nhiệm thi công cống thoát nước dọc hai bên quốc lộ. Còn tỉnh Long An sẽ thi công các trục thoát nước từ hệ thống cống dọc xả ra kênh mương, đồng ruộng.

Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Thủ Thừa, Long An có nhiều điểm ngập nước triền miên. (Ảnh chụp ngày 2-8) Ảnh: HÙNG ANH

“Bộ GTVT cho rằng khó thi công hệ thống cống thoát nước do vướng nhà cửa, đất đai của dân nên phải chờ giải tỏa, bồi thường là không chính xác. Những phần nhà cửa vi phạm hành lang an toàn đường bộ (do người dân lấn chiếm) đều không phải bồi thường khi giải tỏa làm cống thoát nước” - ông Lâm nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lâm, trước đây các đơn vị của Bộ GTVT từng phối hợp với tỉnh Long An thi công cống thoát nước từ hướng Gò Đen về TP Tân An nhưng tiến độ thực hiện rất chậm, đoạn làm đoạn không. Khi tỉnh liên tục kiến nghị phải thi công nhanh để cứu mặt đường, Bộ GTVT trả lời do thiếu kinh phí.

Theo Sở GTVT tỉnh Long An, hai bên quốc lộ 1A đoạn từ Tân Hương (giáp ranh Tiền Giang) đến Gò Đen, huyện Bến Lức hiện có hàng chục điểm ngập nước thường xuyên. Tình trạng ổ voi, ổ gà, mặt đường gồ ghề như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh ngày 1-8 đến nay vẫn chưa được khắc phục.

HÙNG ANH