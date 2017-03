Long An hết chỗ đổ rác

Bãi rác này đã gây ô nhiễm nghiêm trọng cho các khu dân cư xung quanh, dư luận nhiều lần lên tiếng nhưng tình hình vẫn chưa chuyển biến.

Nguyên nhân: Chưa có nhà máy xử lý rác

Ông Lê Văn Hòa (ấp Xuân Hòa 2) cho biết: “Nhiều năm qua, người dân trong ấp và các vùng lân cận bãi rác Lợi Bình Nhơn phải sống trong cảnh ô nhiễm triền miên. Mùa mưa, nước thải từ bãi rác rỉ ra khiến đồng ruộng đen ngòm, chẳng cây nào sống nổi. Còn mùa nắng thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng nhiều vô kể”.

Bãi rác Lợi Bình Nhơn đang chứa khoảng 400.000 tấn rác và hằng ngày vẫn phải tiếp nhận thêm gần 70 tấn rác mới. Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Long An, cho biết: Theo kế hoạch, bãi rác Lợi Bình Nhơn phải đóng cửa từ tháng 5. Nhưng hiện bãi rác vẫn phải tiếp nhận rác của TP Tân An do nhà máy xử lý rác ở xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa xây mãi không xong.

Nhà máy xử lý rác của Công ty Tâm Sinh Nghĩa vẫn đang xây dần dần sau nhiều lần xin gia hạn. Trong khi đó, bãi rác Lợi Bình Nhơn đang quá tải gây ô nhiễm nặng nề. Ảnh: HÙNG ANH

Trước đó, năm 2009 UBND tỉnh Long An chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa

(TP.HCM) xây dựng nhà máy xử lý rác công suất 400 tấn/ngày ở xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa. Nhà máy được khởi công vào tháng 2-2010, vốn đầu tư hơn 430 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành trong 12 tháng. Nhưng đến nay nhiều hạng mục của nhà máy chỉ mới hoàn thành phần móng.

Hẹn lần hẹn lữa

Ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Long An, cho biết trước đây Công ty Tâm Sinh Nghĩa xin gia hạn đến tháng 5 sẽ hoàn thành nhà máy. Đến hết tháng 5, Công ty Tâm Sinh Nghĩa tiếp tục hứa đến tháng 9 sẽ hoàn thành, sau đó lại xin gia hạn đến tháng 10.

Đến ngày 3-10, Công ty Tâm Sinh Nghĩa tiếp tục xin gia hạn đến ngày 10-11 sẽ hoàn thành nhà máy. Phía công ty giải thích sở dĩ tiến độ thi công chậm là do cuối năm 2010, đường dẫn từ quốc lộ 62 vào khu vực xây dựng nhà máy mới hoàn thành. Đến tháng 1-2011, dự án mới được cấp điện, đến tháng 3 mới được cấp nước. Thêm vào đó, chỉ có 5/14 huyện, TP trong tỉnh ký hợp đồng xử lý rác nên dự án chưa đạt hiệu quả kinh tế, công ty không thể vay vốn ngân hàng để đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhưng theo Sở TN&MT tỉnh Long An, nguyên nhân chính của sự chậm trễ là Tâm Sinh Nghĩa đang bận đầu tư xây nhà máy xử lý rác tại Rạch Giá, Kiên Giang.

Ông Lâm cho biết hiện Sở TN&MT cố gắng cho bãi rác Lợi Bình Nhơn tiếp nhận rác đến hết ngày 10-11, sau đó sẽ cương quyết đóng cửa. Sau ngày 10-11, trách nhiệm tiếp nhận, xử lý rác được giao cho Công ty Tâm Sinh Nghĩa. Nếu công ty này không thể hoàn thành nhà máy xử lý rác, Sở TN&MT sẽ báo cáo UBND tỉnh Long An có hướng xử lý. “Với tiến độ thi công chậm chạp như hiện nay, khó có thể nói Tâm Sinh Nghĩa sẽ hoàn thành nhà máy xử lý rác trước ngày 10-11” - ông Lâm e ngại.

Về việc này, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, cương quyết: Nếu Công ty Tâm Sinh Nghĩa không hoàn thành nhà máy đúng thời hạn cam kết, tỉnh sẽ giao dự án cho nhà đầu tư khác.

HÙNG ANH