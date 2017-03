Long An ‘khai tử’ cầu Đúc trăm tuổi

(PL)- Ngày 26-10, ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND TP Tân An (Long An), cho biết các đơn vị thi công đang tháo dỡ toàn bộ cầu Đúc Tân An nối liền hai bờ sông Bảo Định.

“Cây cầu trăm tuổi này được xây dựng từ thời Pháp, là một trong những công trình cổ còn lại của TP. Nhiều người dân mong muốn chính quyền địa phương có phương pháp gia cố, giữ lại cầu như một “nhân chứng lịch sử” cho đời sau. Chúng tôi cũng đã tính toán đến phương án giữ lại cầu, tuy nhiên qua khảo sát thì kinh phí gia cố cầu quá lớn. Cầu cũng đã xuống cấp, hết niên hạn sử dụng, kích thước và quy mô cũng không còn đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân nên chúng tôi buộc lòng phải phá bỏ để xây cầu mới thay thế” - ông Hùng nói. Theo Sở KH&ĐT tỉnh Long An, cầu mới thay thế dài 94 m, tổng kinh phí đầu tư gần 62 tỉ đồng, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng cuối năm 2017. H.NAM