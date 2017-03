Long An kiến nghị sửa đường cao tốc

Ngày 1-11, ông Huỳnh Ngọc Hùng, phó Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, đã ký văn bản gửi Tổng công ty Đầu tư - phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long đề nghị cơ quan này chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương sửa chữa các điểm hư hỏng trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương và quốc lộ 50 qua địa bàn tỉnh Long An.

Đối với đường cao tốc, Ban An toàn giao thông tỉnh Long An đã đi thực tế và ghi nhận từ km26-km30 xuất hiện nhiều ổ gà lớn gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông với tốc độ cao.



Mới đây, xe tải 65K-5002 khi tránh một loạt ổ gà tại km28 đã bị lạc tay lái lật xuống ruộng. Ngoài ra, bêtông nhựa ở một số đoạn đường cao tốc bị đùn lên tạo thành “bẫy” gây nguy hiểm cho xe cộ qua lại.



* Sáng cùng ngày, một ôtô con trong lúc lưu thông từ TP.HCM về Tiền Giang đã bị nổ vỏ tại km35 đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương.



Do chạy với tốc độ cao và bị nổ vỏ bên trái nên chiếc xe mất lái lao qua dải phân cách đâm gãy trụ đèn đường. Vụ tai nạn khiến tài xế xe bị thương nặng.



