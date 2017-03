Long An tạm ngưng đập cầu Đúc trăm tuổi

Mấy ngày qua, việc cầu Đúc Tân An bị đập bỏ để xây dựng cầu mới khiến dư luận rất băn khoăn. Phần đông các ý kiến đều cho rằng tỉnh nên có phương án giữ lại cầu thay vì phá bỏ hoàn toàn.

Người dân tiếc nuối

“Mấy ngày qua tôi tưởng họ sửa chứ đâu biết họ đập bỏ luôn. Dù cầu Đúc không được công nhận là di tích lịch sử nhưng với người dân ở Tân An thì cây cầu giống như một nhân chứng lịch sử, là một phần ký ức không thể thiếu trong cuộc đời của rất nhiều người. Vì vậy chúng tôi cảm thấy rất tiếc khi cầu bị đập bỏ” - ông Nguyễn Văn Luận, sống tại phường 1, TP Tân An, chia sẻ.

“Cây cầu này gắn liền với tuổi thơ tôi, từ khi đi học rồi lớn lên đi làm ngày nào tôi cũng qua lại cầu 2-3 bận nên quen rồi. Giờ nghe cầu bị phá bỏ mà buồn. Dù chính quyền nói sẽ xây cầu Đúc mới giống với dáng dấp cầu cũ nhưng tôi vẫn thấy như mình vừa bị phá bỏ ký ức. Nghĩ tới mà muốn rơi nước mắt” - bà Trần Thị Màu, sống tại phường 4, TP Tân An, tâm sự.

Được biết do dư luận còn nhiều thắc mắc nên UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo tạm dừng việc tháo dỡ cầu. Theo ghi nhận sáng 1-11, hai đầu cầu vẫn được rào chắn, toàn bộ phần lan can cầu đã được tháo dỡ xong, chỉ còn lại phần mặt cầu, thân và chân cầu. Điểm nhấn của cầu là các trụ đèn khí đá cũng đã bị tháo dỡ hết năm trụ, chỉ còn lại ba trụ…

Trong ngày 1-11, việc tháo dỡ cầu Đúc Tân An đã tạm ngưng. Ảnh: H.NAM





Để vào trung tâm hành chính, người dân có tới bốn tuyến đường để lựa chọn. Đồ họa: LH

Liệu cần thiết phải dỡ cầu?

Về nguyên nhân phải xây cầu mới, UBND TP Tân An lý giải: Trong tương lai, trung tâm hành chính (TTHC) tỉnh hiện tại sẽ được di dời về khu hành chính tập trung tại phường 6. Khi đó trụ sở TTHC tỉnh sẽ được giao lại cho UBND TP Tân An tiếp quản. Đường Nguyễn Trung Trực đi qua cầu Đúc đi thẳng vào khu TTHC vì thế sẽ trở thành tuyến đường huyết mạch của TP. Do vậy cần thiết phải xây cầu mới để đáp ứng nhu cầu phát triển giao thông sau này.

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV, hiện từ quốc lộ 1A đi vào TTHC tỉnh có thể đi bằng bốn con đường. Thứ nhất đi bằng đường Nguyễn Trung Trực qua cầu Đúc, đường này tương đối gần hơn so với các đường khác. Thứ hai là đường Hoàng Hoa Thám qua cầu Bảo Định. Thứ ba là đi bằng đường Trương Định qua cầu Trương Định và cuối cùng đi từ đường Hùng Vương qua cầu đôi Cống Bảo Định.

Tất cả ba cây cầu nói trên đều mới được xây quy mô (xây xong khoảng 1-2 năm trở lại đây, trừ cầu Trương Định được xây dựng từ năm 1992) và đều ở khá gần so với cầu Đúc. Trong đó cầu đôi Cống Bảo Định cách xa nhất so với cầu Đúc (khoảng 100 m), các cầu còn lại chỉ cách vài chục mét nên chênh lệch giữa bốn tuyến đường nêu trên cũng không đáng kể.

“Hết cách cứu nên mới đập bỏ”

Sáng 1-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Kim Lân, Bí thư Thành ủy TP Tân An, nói: “Ở Long An hiện tại có hai công trình cổ là cầu Đúc và rạp chiếu bóng. Rạp chiếu bóng thì chúng tôi quyết tâm giữ lại. Còn riêng cầu Đúc, TP cũng muốn giữ lại lắm nhưng sửa lại thì không được, sợ nhất là cầu cũ quá lỡ sập dẫn tới chết người là nguy to. Khi xây cầu mới, chúng tôi sẽ giữ lại một số chi tiết, dáng dấp của cầu cũ như các trụ đèn khí đá, đồng thời TP cũng mở rộng cầu, vỉa hè cũng lớn hơn”.

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Thanh Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, người trực tiếp ký quyết định dỡ bỏ cầu, giải thích: “Tôi đã chỉ đạo khảo sát, mò từng cây cọc chân cầu thì thấy các cọc này bị đứt hết rồi, nếu sửa phải làm móng lại rất tốn kém. Mặt khác, hệ thống bê tông cốt thép trên cầu đã hết thời hạn chịu lực nên cũng phải làm lại hết. Tỉnh còn tính đến chuyện mở rộng cầu nữa nên quyết định xây mới lại, giữ lại nét kiến trúc giống cầu cũ. Nói chung là không thể sửa được cầu cũ nữa”.

Chúng tôi đặt câu hỏi: “Khi không sửa được cầu cũ, một số địa phương khác chọn cách giữ lại cầu cũ để làm di tích, phục vụ du lịch rồi xây cầu mới song song. Sao tỉnh Long An không làm như thế?”. Ông Nguyễn Thanh Nguyên trả lời: “Ban đầu chúng tôi định gia cố lại cầu với kinh phí gấp khoảng năm lần kinh phí xây mới cầu. Tuy nhiên, như đã nói do cầu đã quá yếu nên đành chịu. Còn muốn xây cầu mới song song thì hai bên nhà phố chật cứng, kinh phí giải tỏa lớn quá (gấp khoảng sáu lần xây cầu mới) nên tỉnh không gánh nổi”.

Cũng theo ông Nguyên thì “ngày 2-11 tỉnh ủy sẽ họp về vấn đề này. Tôi sẽ trả lời với tư cách là một chuyên viên, kỹ sư xây dựng chứ không phải với tư cách phó chủ tịch UBND tỉnh, chuyện tiếp tục đập bỏ hay không đập gì sẽ thông tin sau”.