Long An: Thu hồi thêm hai dự án

Nguyên nhân do công ty này không hoàn thành các thủ tục đầu tư trong thời gian quy định. Dự án có diện tích khoảng 28 ha tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa.

Ngoài ra, UBND tỉnh Long An cũng ra quyết định chấm dứt thực hiện dự án Chợ đêm Tân An tại phường 1, TP Tân An do Công ty CP truyền thông Rồng Việt làm chủ đầu tư. Lý do công ty này có văn bản trả lại dự án. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Long An đã ra quyết định thu hồi bảy dự án công nghiệp với diện tích trên 500 ha.

TƯỜNG VÂN