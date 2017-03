Long An: Xây dựng nhà máy xử lý rác công nghệ cao

Nhà máy này do công ty cổ phần đầu tư - phát triển Tâm Sinh Nghĩa (TP.HCM) làm chủ đầu tư. Ông Nguyễn Thanh Nguyên, phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, sau hơn 10 năm tìm đối tác, UBND tỉnh Long An mới chấp thuận cho công ty Tâm Sinh Nghĩa xây dựng nhà máy xử lý rác, vì công ty này có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu, chế tạo dây chuyền công nghệ xử lý rác phù hợp với đặc tính rác thải ở Việt Nam.

Nhà máy xử lý rác Thạnh Hóa được trang bị dây chuyền công nghệ sản xuất trong nước, giá thành rẻ hơn nhiều so với thiết bị nhập từ châu Âu. Đây là nhà máy thứ 8 và cũng là nhà máy có quy mô lớn trong cả nước do công ty Tâm Sinh Nghĩa thiết kế, xây dựng, vận hành.

Theo Tân An (SGTT)