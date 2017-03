Lòng bao dung

Dù bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ, đại diện hợp pháp của người bị hại xin giảm án nhưng mức độ phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, cấp phúc thẩm đã tuyên y án tử hình.

Theo Kha Miên (NLĐ)



Nhìn người thanh niên trẻ tuổi, bảnh bao trong chiếc áo sơ mi màu xanh đậm đứng sau vành móng ngựa, khó có thể nghĩ anh ta là đối tượng nghiện hút ma túy, hung thủ giết nhiều người.Trong thời gian chờ quyết định đưa vào trung tâm cai nghiện, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 16-9-2012, Phan Văn Mạnh (SN 1989, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) đến nhà bạn chơi và được rủ sử dụng ma túy. Ban đầu, Mạnh từ chối nhưng sau đó không cưỡng lại được, hỏi xin bạn cho hút bồ đà.Nước mắt giàn giụa trong phiên xử phúc thẩm, Mạnh cúi đầu cho hay: "Hút được mấy hơi, bị cáo thấy trong người khó chịu nên vội về nhà, nhờ mẹ và chị trói lại đưa đến bệnh viện vì sợ không làm chủ được bản thân. Bị cáo không hiểu, không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó…".Theo hồ sơ vụ án, sợ Mạnh tự vẫn nếu bị trói, mẹ Mạnh và chị gái chỉ dùng khăn thấm nước lau mặt và tạt nước lạnh để Mạnh tỉnh. Tuy nhiên, do say thuốc, Mạnh đã vùng dậy lấy con dao chặt đá chém chị gái, mẹ Mạnh chạy lại ôm con can ngăn cũng bị chém nhiều nhát vào đầu.Sau khi gây thương tích cho người thân, Mạnh cầm dao chạy khỏi nhà, chém anh Nguyễn Đăng Toàn (SN 1984), chị Nguyễn Thị Tâm (SN 1982) và cháu Nguyễn Thị Trang Đài (SN 2008) đang lưu thông trên đường. Một số người dân xông vào ôm Mạnh, giật dao ném đi. Mạnh tiếp tục chạy trên đường, nhặt một cái cuốc lao vào nhà bà Hồ Thị Phàm (SN 1939) đánh bà Phàm, cháu Phạm Duy Cường (SN 2005), 2 cháu sinh đôi Nguyễn Lan Phương và Nguyễn Phương Vy (SN 2011). Hậu quả, 2 cháu Phương, Vy tử vong, 6 người bị thương. TAND tỉnh Đồng Nai xử sơ thẩm tuyên phạt Mạnh tử hình về tội "Giết người".Nghe vị chủ tọa đọc nội dung bản án, nơi hàng ghế dự khán, mẹ bị cáo và mẹ người bị hại khóc nấc nghẹn ngào. Tòa hỏi mẹ bị cáo vì sao không giám định thương tật, bà nức nở: "Nó là con tôi. Dù lầm lỗi, nó vẫn là đứa con tôi rứt ruột đẻ ra… Chuyện xảy ra, tôi nát ruột lắm. Tôi có 5 đứa con nhưng chỉ mình nó là con trai. Mong tòa xem xét, cho tôi còn được nhìn thấy mặt con...".Được mời lên, chị Phạm Thị Thu Hà (SN 1979, mẹ 2 cháu Phương, Vy) cố nén nỗi đau, run run trình bày: "Tôi làm công nhân, để 2 đứa nhỏ ở nhà, nhờ mẹ và con gái lớn giữ. Bữa đó đang làm việc, con gái lớn gọi điện hốt hoảng: "Mẹ ơi, em máu không". Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, hớt hải về nhà đã thấy con không còn trên đời. Tôi như chết đi. Người ta mất 1 đứa con đã đau, đằng này, tôi mất đến 2 đứa…".Dằn cơn xúc động hồi lâu, người mẹ trẻ tha thiết khẩn cầu: "Từ ngày con mất, gia đình bị cáo không hỏi thăm cũng không chia sẻ điều gì với gia đình chúng tôi. Tôi buồn lắm. Nhưng vì tình người mà tôi đến đây. Thời gian qua, chứng kiến nỗi đau gia đình bị cáo đang nếm trải, tôi rất xót xa. Cúi xin quý tòa tha cho bị cáo thoát án tử hình. Từ trước đến nay, Mạnh cũng là người hiền lành. Chỉ vì nghiện ngập, Mạnh mới mất đi lý trí, không làm chủ được bản thân... Mạnh mồ côi cha từ khi 6 tuổi, gia đình khó khăn nên ít được quan tâm, giáo dục…".Nghe những lời đầy bao dung của đại diện hợp pháp người bị hại, cả phòng xử lặng đi. Còn Mạnh, đôi vai run run, nước mắt lã chã.Giờ nghị án, người mẹ trẻ đứng lặng buồn bên khung cửa sổ. Khi tôi đến bắt chuyện, chị lại bật khóc nức nở. "Hai đứa trẻ sinh ra được 1 tháng 13 ngày thì chồng tôi bỏ đi biền biệt. Con mất, ảnh biết nhưng không về. Cái chết của 2 con khiến tôi suy sụp, đến bây giờ vẫn chưa hết ám ảnh. Đi làm, mỗi khi nhớ đến con, tôi lại xỉu lên, xỉu xuống nên người ta cho nghỉ việc. Không gì có thể bù đắp nỗi đau mất con của tôi nhưng ai làm mẹ cũng đau xót trước sinh mạng của con mình, mẹ bị cáo cũng vậy. Bây giờ, tôi không còn gì nữa hết. Thôi thì, tôi xin giảm án cho Mạnh, để lại chút tình người cho con tôi…" - giọng chị nghẹn ứ.