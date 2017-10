Lồng đèn Hội An là tặng phẩm cho đại biểu dự APEC

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Hồng (Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam) đã thông tin về các sự kiện, hoạt động tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trung ương tổ chức tại tỉnh này.

Theo đó, Diễn đàn về Tài chính toàn diện và Diễn đàn về Mạng lưới Phát triển cơ sở hạ tầng tài chính trong khuôn khổ Năm APEC 2017 do Ngân hàng Nhà nước tổ chức tại Hội An (Từ ngày 10 đến 12-7-2017), tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức các Diễn đàn chu đáo, thành công, an toàn và hiệu quả.

Từ ngày 19 đến 21-10, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính được tổ chức tại TP Hội An với số lượng khoảng 500 đại biểu. Các điều kiện về đảm bảo an ninh an toàn vệ sinh thực phẩm, sẵn sàng ứng cứu y tế các trường hợp khẩn cấp xảy ra cho đại biểu được triển khai tích cực tại 3 địa điểm phục vụ ăn, nghỉ của đại biểu tham dự Hội nghị.

Công tác trưng dụng và bố trí tình nguyện viên là công chức, viên chức, sinh viên của tỉnh tham gia phục vụ Hội nghị theo yêu cầu của Ban Tổ chức cũng đã được hoàn tất.



Quảng Nam sẽ tặng lồng đèn đặc sản Hội An cho đại biểu APEC. Ảnh: HOÀI AN.

“Tỉnh Quảng Nam đã chuẩn bị khoảng 500 suất quà tặng cho các đại biểu tham dự Hội nghị là lồng đèn Hội An, có in logo APEC Việt Nam 2017 và hình ảnh nhận diện của tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, tỉnh cũng chuẩn bị 30 bức tranh mạ vàng Chùa Cầu tặng cho đại biểu là Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nền kinh tế...” ông Hồng cho biết.

Cũng theo ông Hồng, chương trình tham quan dành cho phu nhân/phu quân các Trưởng đoàn cấp cao dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 dự kiến diễn ra vào ngày 11-11 tại Phố cổ Hội An, Làng lụa Hội An.

Đến thời điểm hiện nay, Tiểu ban Lễ tân Hậu cần và các Tiểu ban liên quan thuộc Ủy ban Quốc gia APEC 2017 đã tổ chức nhiều đợt tiền trạm với sự tham gia của các đoàn tiền trạm quốc tế các nền kinh tế thành viên APEC 2017 tại thành phố Hội An để chuẩn bị cho chương trình tham quan... Hiện nay, kế hoạch chi tiết tổ chức Chương trình Phu nhân/Phu quân đang được tích cực hoàn chỉnh để triển khai thực hiện.

Từ ngày 4 đến 8-11, giải golf cho các đại biểu Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) tại Sân golf Montgomerie Links. Sự kiện do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì tổ chức.

Ngoài ra, thành phố Hội An dự kiến là địa điểm đón tiếp lãnh đạo một số nền kinh tế APEC đến thăm nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC. Hiện nay, tỉnh đang phối hợp với Ủy ban Quốc gia APEC Việt Nam 2017 và các đoàn APEC quốc tế để xây dựng kế hoạch cụ thể.

“Các chương trình trên là dự kiến, chưa chính thức và sẽ liên tục cập nhật. Chi tiết cụ thể Sở Ngoại vụ sẽ cung cấp đầy đủ” ông Hồng cho biết.

Liên quan đến câu hỏi của Phóng viên về các phần quà tặng các đại biểu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết các phần quà này được huy động từ nhiều nguồn nhưng cơ bản là xã hội hóa. Giá trị tiền bạc không nhiều mà mang giá trị văn hóa là chính.