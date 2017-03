Lọt đồng phạm vụ giả chủ nhà đi ký công chứng

Theo cáo trạng, hai bị cáo bị truy tố là Mai Hữu Thành (48 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM, được xác định là người cầm đầu) và Hứa Mỹ Duyên (37 tuổi, đồng phạm giúp sức đóng giả chủ đất đi ký hợp đồng công chứng).

Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn làm rõ cách thức, thủ đoạn của đường dây này, Hội đồng xét xử cho rằng còn có nhiều đồng phạm, người có liên quan khác giúp sức Mai Hữu Thành thực hiện hành vi lừa đảo, làm giả tài liệu con dấu của tổ chức nhưng chưa được cơ quan điều tra, Viện kiểm sát xem xét là bỏ lọt tội phạm. Vì thế, tòa đã quyết định hoàn trả hồ sơ cho VKSND TP.HCM để điều tra bổ sung, làm rõ thêm.

Theo cáo trạng, Mai Hữu Thành đã được một đối tượng tên Hoa (cơ quan điều tra vẫn chưa làm rõ được lai lịch của người này) cung cấp ba bộ hồ sơ thật gồm chủ quyền nhà đất, hộ khẩu, giấy xác nhận độc thân… của ba nhà đất tại quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn. Sau đó, Thành đã thuê người (trong đó có Hứa Mỹ Duyên) đóng giả làm chủ nhà, chủ đất có tên trên giấy chứng nhận. Thành nhờ người làm giả các giấy tờ tùy thân cho những người “đóng thế” trên đến phòng công chứng ký tên hợp đồng. Với 3 bộ hồ sơ nhà đất trên, Thành đã ba lần ký hợp đồng công chứng, lừa đảo người cho vay tiền, chiếm đoạt của họ tổng cộng 5,1 tỉ đồng.

Cả ba bộ hồ sơ công chứng trên đều được Mai Hữu Thành đưa đến Phòng Công chứng số 5, cùng do công chứng viên Trương Vũ An ký xác nhận. Theo cáo trạng, hành vi của ông An có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng nhưng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự nên cơ quan điều tra đã có văn bản gửi Sở Tư pháp xem xét và có hình thức xử lý công chứng viên.

Theo C.Mai (TTO)