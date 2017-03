Lũ cuốn đường ống, hơn 20.000 hộ dân mất nước sinh hoạt

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM ngày 14-12, ông Vũ Đức Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa, cho biết đến 20 giờ ngày 14-12 đã có 80% hộ gia đình ở khu vực phía bắc TP Nha Trang được tạm cấp nước sinh hoạt trở lại.

“Công ty bắt đầu cấp nước tạm trở lại lúc 15 chiều nay. Tuy nhiên, do chỉ mới lắp đặt đường ống tạm nên phải mở với lưu lượng thấp. Hiện nay nhiều hộ đang tích nước để sử dụng do bị mất nước sinh hoạt cả ngày nay. Do đó, đến tối nay các khu vực cao vẫn chưa thể có nước” - ông Bình nói.



Hơn 40 m đường ống dẫn nước ở phía bắc TP Nha Trang bị lũ cuốn đứt.

Rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện đường ống dẫn nước phi 400 bắc qua sông Cái song song qua cầu Xóm Bóng thuộc phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang bị đứt hoàn toàn, mất hẳn một đoạn hơn 40 m. Ngoài ra, đường ống phi 500 bên cạnh cũng bị võng xuống. Sự cố này khiến hơn 20.000 hộ gia đình phía bắc TP Nha Trang bị mất nước sinh hoạt.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng đêm 13-12 lũ dâng cao, chảy xiết, cuốn theo nhiều cây cối làm một trụ đỡ đường ống cũng bị cuốn theo. Trước mắt, Công ty CP Cấp thoát nước Khánh Hòa đã lắp tạm một đường ống khác để người dân có nước dùng do việc khắc phục đường ống cũ phải mất nhiều thời gian.