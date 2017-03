Lũ cuốn xe khách, một người mất tích

Sáng nay (5-11) các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tìm kiếm ông Phan Cư (49 tuổi, ngụ xã Ea Tó, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) bị nước lũ cuốn trôi mất tích tại cầu tràn Thác Ngựa trên tỉnh lộ 8B đoạn qua thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa).





Lực lượng cứu hộ đang tìm cách tiếp cận chiếc xe bị lũ cuốn về phía sông. Ảnh: NLĐO

Theo Công an huyện Khánh Vĩnh, lúc 20 giờ 10 đêm 4-11, xe khách 16 chỗ biển số 47B-011.29 do ông Đoàn Thạnh (43 tuổi, ngụ xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) điều khiển lưu hành trên tỉnh lộ 8B từ thị trấn Khánh Vĩnh đi Đắk Lắk.

Khi xe đến cầu tràn Thác Ngựa, nước lớn chảy xiết tràn xuống bất ngờ làm ngập sàn, đẩy chiếc xe nghiêng hẳn về một phía, dạt về phía sông cạnh đường. Thời điểm bị nước cuốn, trên xe khách có chín người. Trong lúc hoảng loạn, ông Phan Cư vội tung cửa xe nhảy xuống thị bị nước lũ cuốn trôi mất tích. Những người còn lại trên xe la hét, kêu cứu.

Người dân địa phương, các lực lượng chức năng huyện Khánh Vĩnh đã dùng dây thừng ra tiếp cận chiếc xe bị nạn, kéo cứu, đưa tám hành khách đến nơi an toàn. Thượng tá Lê Quang Thanh, Trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh, cho biết đến 2 giờ sáng 5-11, chiếc xe khách bị nạn đã được đưa đến trụ sở công an huyện.

Theo một số hành khách, khi xe đến đoạn đường trên, dù thấy cầu tràn đã có nước lớn nhưng tài xế vẫn điều khiển xe chạy qua và bị lũ cuốn. Vị trí chiếc xe khách bị nạn chỉ cách trụ sở UBND huyện Khánh Vĩnh khoảng 150 m.