Lũ dâng trên sông Đà, sông Thao

(PLO)_Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TW, do ảnh hưởng của rãnh thấp bị nén, kết hợp với hội tụ gió trên cao, từ đêm ngày 12 đến trưa ngày 13-8, trên lưu vực vùng thượng lưu sông Thao đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.