Lũ dữ cuối năm: Miền Trung điêu đứng!

Công an “đạp lũ” chở bà bầu đi đẻ Khoảng 8 giờ sáng 16-12, chị Vũ Thị Việt Trinh đang ở xã Đại An, huyện Đại Lộc, Quảng Nam chuyển dạ. Người nhà hốt hoảng vì vùng rốn lũ Đại Lộc lên nhanh nên vội vàng chuyển chị Trinh tới trạm y tế xã. Ở đây, cán bộ y tế xã cho biết việc sinh hạ cháu bé tại xã là rất khó nên chị cần được chuyển gấp tới BV Đa khoa phía bắc Quảng Nam. Lúc này nước sông khu vực thị trấn Ái Nghĩa rất lớn và nhiều chỗ xoáy hun hút nên không thể dùng ghe nhỏ để vận chuyển. Nghe tin báo từ người dân, Công an huyện Đại Lộc đã lập tức cử cán bộ, chiến sĩ dùng canô tăng tốc tới chỗ chị Trinh, đưa chị vượt lũ lên đường chính. Sau khi qua bên kia bờ, Công an huyện Đại Lộc tiếp tục điều ô tô chở sản phụ này tới bệnh viện để thực hiện ca sinh nở. Trung tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Đại Lộc, cho hay đây là một việc làm bình thường và rất nên làm của lực lượng công an vì nhân dân hết lòng phục vụ. Đặc biệt là trong tình cảnh người dân đang chống chọi với lũ lụt. HUY TRƯỜNG Cụ ông 73 tuổi lao xuống dòng lũ dữ cứu nữ sinh Người dân xã Thủy Thanh (Huế) vẫn đang hết sức khâm phục sự dũng cảm của một cụ ông đã cứu thành công nữ sinh viên trường y không may bị nước cuốn trôi. Theo đó, vào tối 15-12, nữ sinh Nguyễn Thị Thúy Hằng (19 tuổi, sinh viên Trường CĐ Y Huế) trên đường đi học về nhà do bất cẩn nên bị ngã. Nước lũ chảy xiết cuốn Hằng trôi xuống sông Như Ý. Lúc này, cụ Nguyễn Thanh Phước (73 tuổi, trú xã Thủy Thanh) phát hiện Hằng chới với giữa dòng lũ. Bất chấp nguy hiểm, cụ Phước đã lao mình xuống dòng nước lũ chảy xiết để cứu Hằng. Sau khoảng 30 phút vật lộn với dòng lũ dữ, cụ Phước đã tiếp cận được Hằng và đưa nữ sinh viên này vào bờ. Tuy nhiên, khi lên gần đến bờ, do yếu sức nên cụ Phước khụy xuống phải bấu víu lấy cây cỏ bên vệ sông để chống chọi lại với cơn lũ. Rất may đúng lúc này có một người dân địa phương phát hiện nên đã kịp tới trợ giúp dìu cụ Phước với em Hằng vào bờ an toàn. NGUYỄN DO