Lũ dữ Quảng Ninh, hệ thống thoát nước không đáp ứng được

Đó là một trong những nội dung vừa được lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết tại buổi họp báo thông tin về việc khắc phục hậu quả đợt mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh này.

Phát biểu tại buổi họp báo ông Phạm Đình Hòa, Phó Chánh văn phòng Ban phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Chúng tôi nắm được thông tin về thời tiết mưa tại Quảng Ninh tuy nhiên trong thông báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương không nói cụ thể là nơi nào mưa nhiều mưa ít, vì thế rất khó nắm rõ nơi”.



Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trả lời cơ quan báo chí tại buổi họp báo. Ảnh: Đ. TRUNG

Cũng theo ông Hòa, ngay khi nhận được thông tin về tình hình mưa trên diện rộng vào ngày 25-7, chúng tôi đã điện trực tiếp đến chủ tịch huyện, TP triển khai phương án phòng chống lũ lụt. Chỉ tính từ ngày 25-7 đến 13g chiều ngày 28-7, lượng mưa ở Cô Tô là 662mm, Cẩm Phả 853mm. Đây là lượng mưa lớn trong suốt mấy chục năm qua.

Trả lời cơ quan báo chí về nguyên nhân dẫn đến những tổn thất về người và tài sản, ông Hòa cho hay là do mưa lớn kéo dài gấp nhiều lần trong suốt mấy chục năm qua. Hệ thống thủy lợi, thoát nước không đáp ứng được do được xây dựng từ 20-30 năm trước nên chưa lường trước được. Nguyên nhân nữa là do tác động của thủy triều.

Lực lượng phòng chống lụt bão gia cố đập 790 ở Mông Dương. Ảnh: Đ. TRUNG

Tại buổi họp báo nhiều phóng viên đặt câu hỏi liệu có sự chủ quan trong việc di dời, ứng phó lũ lụt ngay trong ngày đầu tiên xảy ra mưa lớn. Ông Hòa trả lời năm 2008, Quảng Ninh đã có kế hoạch di dời những hộ dân có nguy cơ sạt lở như Móng Cái, Cẩm Phả, còn lại có nguy cơ sạt lở không lớn. Đối với nơi sạt lở vừa qua tại Hạ Long là do mưa quá lớn, nhiều năm trước chưa xảy ra tình trạng trên. Những điểm di dân TP cũng có rồi, còn những chỗ sạt lở chỉ là quá sức chịu đựng, chưa lường hết được.

Cũng theo ông Hòa, liên quan đến hệ thống thoát nước Quảng Ninh, cống tiêu thủy lợi chưa lường trước được tần xuất biến đổi khí hậu, khi mưa bất thường cực hại chỗ nào chưa hợp lý thì phải điều chỉnh cho hợp lý, không phải dựa vào đã quy hoạch rồi. Đối với việc quy hoạch các khu dân cư thuộc trách nhiệm của Sở Xây dựng, văn phòng chỉ tiếp nhận trong việc tham mưu.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng kêu gọi các cơ quan đơn vị nhà nước, nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên cả nước sẻ chia tấm lòng với người dân Quảng Ninh sớm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.