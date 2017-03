Lũ hai ngày làm chết và mất tích sáu người

Sáng 8-12, Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung-Tây Nguyên (đóng tại Đà Nẵng) cho hay lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và sông Lại Giang (Bình Định) đang lên, sông Kôn (Bình Định) và các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa đang xuống.

Dự báo chiều nay (8-12), lũ trên các sông ở Quảng Ngãi và sông Lại Giang tiếp tục lên, sông Kôn và các sông ở Phú Yên, Khánh Hòa tiếp tục xuống.

Trong khi đó, tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng, nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, đặc biệt tại các huyện Ba Tơ, Minh Long, Nghĩa Hành, Đức Phổ, Sơn Hà, Sơn Tây, Tư Nghĩa, Bình Sơn (Quảng Ngãi), Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, An Lão (Bình Định).

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Cần đề phòng mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh trên.

Dự báo trong hôm nay ở các tỉnh Thừa Thiên-Huế đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (30-70 mm), có nơi trên 80 mm. Từ đêm nay do nhiễu động gió đông trên cao suy yếu nên mưa sẽ giảm đi nhanh trên khu vực này.

Được biết tại thời điểm 6 giờ ngày 8-12, các hồ đang xả theo quy trình vận hành liên hồ chứa với lưu lượng xả/lưu lượng đến của một số hồ như sau: Bình Điền: 351/386 m3/giây; Hương Điền: 258/261 m3/giây; Sông Tranh 2: 393/1.076 m3/giây; A Vương 74/98 m3/giây; Ka Nak: 157/175 m3/giây; Srepok 3: 398/398 m3/giây; Buôn Kuôp: 295/366 m3/giây; Sông Bung 4: 160/112 m3/giây; A Lưới: 83/93 m3/giây; An Khê: 348/348 m3/giây; Buôn Tua Sar: 90/157 m3/giây; Sông Ba Hạ: 2.000/2.025 m3/giây; Sông Hinh: 655/820 m3/giây.

Theo báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, tình hình thiệt hại trong đợt mưa lũ từ ngày 6-12, tính đến 20 giờ 30 ngày 7-12 đã có bốn người chết và hai người mất tích.

Hiện tỉnh Quảng Ngãi đang đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 7 tỉ đồng để mua khoảng 250 tấn giống lúa, 20 tấn giống rau các loại hỗ trợ nhân dân sản xuất vụ Đông Xuân (theo cơ cấu giống của địa phương). Hỗ trợ 300 tấn gạo để kịp thời cứu trợ nhân dân vùng lũ; hỗ trợ thuốc khử trùng, vệ sinh môi trường, khám chữa bệnh bao gồm năm tấn ClominB, 10.000 viên Aquatabs và 100 cơ số thuốc để khám, chữa bệnh cho người dân.