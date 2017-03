Lũ hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình đang lên

(PL)- Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, ngày 26-7, trên các sông Đà, sông Thao, sông Chảy, sông Lô đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mực nước các sông này đang lên nhanh.

Dự báo lũ trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình tiếp tục lên. Sáng nay (27-7), mực nước trên sông Thao tại Yên Bái ở mức trên 31 m (trên báo động 2); trên sông Lô tại Tuyên Quang ở mức trên 23 m (dưới báo động 2)... Đề nghị người dân phòng lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên các sông suối miền núi các tỉnh Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái… HOÀNG VÂN