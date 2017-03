Lũ ở Bình Định làm 4 người chết

Đến chiều 2-12, theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã làm bốn người chết, ba người bị thương. Ngoài ra, thiệt hại nặng nhất là vùng trồng mai nổi tiếng ở thị xã An Nhơn với hàng ngàn chậu mai chuẩn bị tết bị ngập úng, có nguy cơ mất trắng.

Thống kê ban đầu ở tỉnh có gần 4.000 ngôi nhà bị ngập, hàng ngàn hecta hoa màu bị chìm. Hiện 112 hồ chứa ở tỉnh này đã đầy nước, trong đó có 104 hồ xả nước qua tràn.

Ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết đây là đợt lũ thứ hai trong một tháng qua khiến hàng ngàn gia đình lâm vào cảnh hết sức khó khăn.

Mưa lũ trong ba ngày qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã khiến một người mất tích; cô lập hàng trăm hộ dân ở huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động được việc xả lũ ở hồ chứa Diên Trường, Liệt Sơn và Núi Ngang nên không gây thiệt hại nặng về người và tài sản ở vùng hạ lưu.





Người dân thị xã An Nhơn (Bình Định) tìm cách cứu mai bị ngập trong lũ. Ảnh: DT

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu đơn vị quản lý hồ chứa phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình xả lũ, hạn chế thiệt hại do quá trình xả lũ hồ gây ra.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 2-12, tình trạng ngập lụt tại các huyện Ba Tơ, Nghĩa Hành, Tư Nghĩa, Minh Long (Quảng Ngãi); An Lão, Tây Sơn, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Quy Nhơn (Bình Định) giảm dần. Mực nước trên các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục lên. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định. Ngày 3-12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, riêng từ Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.