Lũ ở các tỉnh miền Trung đang lên

(PL)- Ngày 11-9, theo Ban Chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương, do ảnh hưởng của áp thấp kết hợp với hoạt động mạnh của gió đông đến đông nam, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to.

Lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi, Bình Thuận và khu vực bắc Tây Nguyên cũng đang lên. Tại Thanh Hóa, trên triền đê của sông Yên mực nước lên đến báo động cấp hai. Huyện Tĩnh Gia có khoảng 4.000 ha và huyện Nông Cống có 300 ha lúa và hoa màu bị ngập. Tại Nghệ An, mưa to làm ngập úng hầu hết các huyện dọc quốc lộ 1A. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, do mưa lớn, lũ trên sông Phan và sông Dinh đã lên nhanh làm ngập 140 căn nhà, 293 ha lúa, 358 ha hoa màu và sạt lở 800 m kênh mương thủy lợi. TRÀ PHƯƠNG