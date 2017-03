Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở vùng núi phía bắc

(PLO)_Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ tối ngày 16-9 ở Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía bắc và tây bắc.