Lũ sông Bồ về bất ngờ người dân không kịp trở tay

Theo đó, cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi các huyện như Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức (Quảng Nam), Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà (Quảng Ngãi). Chi cục cảnh báo cấp độ rủi do thiên tai tại các khu vực này đã lên cấp độ 1.



Người dân chịu nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ bất thường vừa qua. (trong ảnh: người dân huyện Hòa Vang – Đà Nẵng trong đợt lũ hồi năm 2014). Ảnh: TT

Tại khu vực này hiện đang có mưa liên tục kéo dài trong nhiều ngày. Cũng theo Chi cục, hiện lưu lượng đến hồ thủy điện Hương Điền (Thừa Thiên – Huế) đạt từ 728m3/s - 1.735m3/s (tính đến ngày 27-3), hồ đang xả với lưu lượng Q xả = 300 m3/s và sẽ tăng dần đến 1.000m3/s.

Đơn vị vận hành hồ và Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chủ động báo cáo với các đơn vị liên quan và tiến hành chủ động điều tiết (Q về hạ du nhỏ hơn Q đến ) nhằm hạn chế ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, việc xả lũ này đã gây ngập lụt nặng tại một số vùng hạ du sông Bồ như xã Quảng An, Quảng Thọ (huyện Quảng Điền), xã Hương Toàn (thị xã Hương Trà)… Lũ về bất ngờ đã khiến nhiều người dân không kịp trở tay, gây thiệt hại mùa màng.