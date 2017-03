Lũ sông Hồng lên nhanh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai, nguyên nhân là do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc bộ nối với cơn bão số 2 (Chanthu) xuất hiện, gây mưa lớn trên diện rộng tại các tỉnh thuộc thượng nguồn Tây Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu… Đặc biệt, do trong những ngày vừa qua, trên phía thượng nguồn thuộc Trung Quốc đã có mưa lớn, nên nước lũ đã cuồn cuộn đổ về sông Hồng. Sáng qua, Trạm thủy văn TP Lào Cai đã quan trắc được mực nước lên tới 77,6m và đây là mức cao nhất tính từ đầu mùa lũ đến nay. Ngoài ra, trên các sông, suối ở Lào Cai cũng đã xuất hiện một đợt lũ làm mực nước trên sông Hồng càng thêm dâng cao.

Hiện tại, các tỉnh miền Bắc vẫn có mưa lớn, mực nước trên sông Hồng còn đang lên. Theo nhận định, trong những ngày tới, do ảnh hưởng của hoàn lưu và tàn dư bão số 2 nên thời tiết ở các tỉnh Tây Bắc bộ sẽ còn phức tạp, mưa lớn xảy ra, xuất hiện nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá.

Nước lũ đã gây ra một tai nạn nguy hiểm, đó là làm một sà lan chở than, với trọng tải gần 1.000 tấn, đang chạy ở trên sông Đuống bất ngờ đâm thẳng vào cầu phao bắc ngang sông Đuống. Tai nạn xảy ra vào hồi 7 giờ sáng 22-7.

Lúc đó là giờ cao điểm, hàng trăm người dân đang trên cầu phao qua lại trong cảnh mưa to, gió lớn. Do đó, hầu như mọi người đều hoảng loạn khi tận mắt thấy sà lan đâm sầm vào cầu. Cú đâm bất ngờ đã làm hai khoang cầu phao bị rách, mố cầu bờ Bắc bị gãy, các chốt nối các đốt phao bị cong vẹo, neo phao cũng bị đứt, không thể đảm bảo an toàn để lưu thông nữa. Rất may không có thiệt hại về người, chỉ một chiếc xe hơi và một xe tải đứng ở nơi bị sà lan đâm chính diện bị chấn động mạnh, gây hư hỏng nặng. Chiếc sà lan cũng bị mắc kẹt vào cầu, cho tới trưa qua mới được kéo ra.

Sau tai nạn, hàng ngàn người dân không thể qua lại hai bên bờ sông, gây ra ùn tắc kéo dài, vì đây là huyết mạch chính để lưu thông giữa nội thành Hà Nội với 2 huyện Đông Anh, Gia Lâm (Hà Nội), Thái Nguyên, Bắc Ninh và ngược lại. Để giải tỏa ùn tắc, Sở GTVT Hà Nội buộc phải phân luồng xe đi theo bờ đê sông Đuống về quốc lộ 1A, đi qua sông Đuống về quốc lộ 5 vào nội thành Hà Nội. Nhiều người còn phải quay đầu, di chuyển sang tận hướng cầu Thăng Long cách xa gần 30km mới về được Hà Nội. Ngay sau đó, hàng trăm chiến sĩ thuộc Lữ đoàn Công binh 249 đã có mặt tại hiện trường để “giải cứu” cầu. Một phần cầu buộc phải tháo dỡ, đưa về hạ lưu để sửa chữa.

Hiện ở miền Bắc mưa to, mực nước sông Đuống lên nhanh nên việc sửa chữa cầu phao và lắp ráp lại gặp rất nhiều khó khăn, ít nhất phải sau 1 ngày mới có thể thông cầu trở lại. Được biết, cơ quan CSGT đường thủy Hà Nội đã tạm giữ chủ sà lan để lập biên bản xử phạt.

* Chiều tối 22-7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, trong chiều cùng ngày vùng tâm bão số 2 đã đi vào địa phận phía Đông Bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 - 117 km/ giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Theo tính toán của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km dọc theo vùng biên giới Việt – Trung và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

