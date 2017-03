Lũ trên các sông ở miền Trung đang lên

Theo đó lũ trên sông Kiến Giang (Lệ Thủy, Quảng Bình) dao động ở mức báo động 1, sông Trà Khúc có khả năng lên dưới báo động 2, sông Vệ tại cầu Sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức dưới báo động 3. Cấp độ rủi ro thiên tai khu vực Quảng Ngãi thuộc cấp độ 2.



Lũ trên các sông ở khu vực miền Trung đang lên

Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, tại các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa to đến rất to. Dự báo mưa lớn tại các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài 2 – 3 ngày tới. Có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Các hồ chứa thủy lợi và thủy điện trên địa bàn miền Trung – Tây Nguyên vẫn đang ở trong ngưỡng an toàn.

Phần lớn các hồ chứa thủy lợi từ Quảng Ngãi đến Ninh Thuận có dung tích ở mức thấp chỉ đạt 20-60% dung tích thiết kế. Một số hồ có dung tích lớn hơn như: Di Lăng (Quảng Ngãi) 100%, Vạn Hội (Bình Định) 79%, Phú Xuân (Phú Yên) 98%... Các hồ ở Tây Nguyên đạt từ 60-90%. Riêng mực nước các hồ thủy điện ở khu vực Nam Trung Bộ thấp hơn từ 0,3-5,0m, khu vực Tây Nguyên đều ở mức xấp xỉ mực nước dâng bình thường.