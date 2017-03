Lũ trên các sông tại miền Trung đang lên nhanh

Sáng 15-9, Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên (tại TP Đà Nẵng) cho biết, bão số 3 đã gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Vùng ven biển các tỉnh Quảng Bình- Đà Nẵng có gió giật cấp 6-7. Ở các tỉnh từ Quảng Bình - Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa tính đến 21 giờ ngày 14-9 phổ biến từ 100-300mm, một số nơi trên 300mm.

Tối 14-9, sau khi đi sâu vào địa phận tỉnh Quảng Nam bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Hồi 23 giờ 14-9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 15,5 độ vĩ Bắc; 107,9 độ kinh Đông trên địa phận tỉnh Quảng Nam-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 40km một giờ). Trong khoảng 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15km, suy yếu và tan dần.

Lũ trên các sông miền Trung đang lên nhanh sau bão số 3. Ảnh: LÊ PHI

Chi cục này cũng cảnh báo lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Bình Định và khu vực Bắc Tây Nguyên.

Hiện nay, lũ thượng lưu các sông từ Quảng Trị đến bắc Bình Định đang lên.

Dự báo, từ ngày 14-9 đến 16-9, ở các tỉnh Trung Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to. Từ ngày 15-9 đến 18-9 ở các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Do mưa lớn, trên các sông từ Thanh Hóa đến Bình Định và khu vực bắc Tây Nguyên xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Bình Định có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi và khu vực Bắc Tây Nguyên có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3, có nơi trên báo động 3.

Chi cục phòng chống thiên tai khu vực miền Trung – Tây Nguyên cho hay, các địa phương cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng tại các tỉnh trên.

Dự báo, hôm nay, mực nước các từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên ở mức BĐ1, có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực nam Tây Nguyên có dao động.

Một diễn biến khác, trong ngày và đêm nay (15-9), ở khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m, biển động. Ở Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 và có mưa dông mạnh, biển động.

Về tình hình hồ chứa, hiện nay các hồ chứa của các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận hiện tại mực nước còn thấp và phổ biến đạt khoảng dưới 30% dung tích thiết kế. Các hồ chứa khu vực Tây Nguyên phổ biến đạt từ 60 - 90% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Ia Hrung: 98% (Gia Lai); Buôn Yông: 101%, Ea Soup Hạ: 106% , Ya ChLơi: 100% (Đắk Lắk). Hồ chứa thủy điện thì hầu hết các hồ thủy điện vừa và lớn từ Quảng Bình đến Ninh Thuận, và Tây Nguyên có mực nước đang ở mức thấp, đa số không xả qua tràn.