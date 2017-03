Lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình đang lên

Miền Bắc không khí lạnh tràn về Trong một diễn biến khác, chiều nay (8-11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến vùng núi và trung du Bắc Bộ gây mưa và mưa rào và làm giảm nhiệt độ từ 4-8 độ C so với 13 giờ ngày 7-11. Tại Hà Giang đã có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm. Dự báo chiều tối và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sau đó, không khí lạnh còn được tăng cường bổ sung, ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng, trung du phổ biến 16-19 độ C, vùng núi 13-15 độ C, vùng núi cao 9-11 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế kết hợp ảnh hưởng của gió đông trên cao nên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-300 mm. Riêng tại Hà Nội có mưa, từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất trong cả đợt phổ biến 15-18 độ C.