Lũ về nhưng ít cá

Ở huyện đầu nguồn Hồng Ngự (Đồng Tháp), người dân cũng chỉ đánh bắt được vài mớ cá nhỏ như thế này mỗi ngày - Ảnh: THANH TÚ



Từ cửa sông Tiền tại huyện Tân Châu (An Giang) và Hồng Ngự (Đồng Tháp) xuôi xuống hạ nguồn các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang đâu đâu cũng thấy người dân giăng lưới, đóng đáy, đặt dớn, thả lọp... chi chít trên đồng ngập nước trắng xóa để bắt cá mùa lũ. Nhưng những người đánh cá cho biết ngoài lượng cá linh non hồi đầu mùa có vẻ nhiều thì giờ đây lượng cá bắt được giảm mạnh, mỗi ngày bắt được vài ký.“Năm nay bắt không bằng 50% các năm trước” - một nông dân cho biết. Ngay cả vườn quốc gia Tràm Chim được xem là vựa cá của vùng lũ Đồng Tháp Mười nhưng mùa lũ này cá cũng ít.Ông Trần Anh Dũng, chi cục trưởng Chi cục Thủy sản An Giang, cho biết theo thống kê, năm 2000 sản lượng đánh bắt cá tự nhiên ở tỉnh An Giang hơn 91.000 tấn, nhưng năm 2010 chỉ còn khoảng 37.000 tấn và dự báo năm nay còn ít hơn.Theo các chuyên gia ở đồng bằng sông Cửu Long, lượng cá về trong mùa lũ giảm là do các năm qua lũ không về hoặc lũ nhỏ nên lượng cá bố mẹ di cư lên thượng nguồn để sinh sản giảm. Mặt khác, đó còn là việc trên toàn tuyến sông Mekong, tình trạng người dân đặt dớn mắc lưới nhỏ và đánh bắt cá bằng xung điện là tác nhân lớn nhất gây nên tình trạng suy kiệt nguồn lợi thủy sản.Theo Q.VINH - T.TÚ (TTO)