Lừa bấm huyệt, hãm hiếp hàng chục nữ sinh

Đến mãi bây giờ vụ án đã kết thúc và đưa ra xét xử, nhưng các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm vẫn không thể nào tin được kẻ ngồi trước mặt mình là gã yêu râu xanh chuyên lừa tình xuyên Việt với chiêu thức bấm huyệt chữa bệnh gan để chiếm đoạt cuộc đời hàng chục thiếu nữ.



Chân dung “Yêu râu xanh” xuyên Việt



Có lẽ điều làm lực lượng công an các tỉnh đau đầu là nhiều vụ hiếp dâm xảy ra trên địa bàn các tỉnh thành từ Quảng Trị đến TP. Hồ Chí Minh từ đầu năm 2009 đến đầu năm 2011 là do cùng một đối tượng gây ra.



Vậy tên yêu râu xanh là ai, bằng thủ đoạn nào cưỡng đoạt nhiều thiếu nữ có học thức? Đó là câu hỏi làm đâu đầu các điều tra viên ban chuyên án công an TP. Đà Nẵng khi nhận đơn thư trình báo của nạn nhân.









Nước mắt yêu râu xanh

Những dòng thông tin ít ỏi về gã yêu râu xanh thực hiện các vụ hiếp dâm các thiếu nữ có thân hình cao to và tự xưng là thầy thuốc đông y gia truyền chuyên chữa bệnh gan bằng phương pháp bấm huyệt được các điều tra công an TP. Đà Nẵng bắt đầu dựng lại chân dung bằng những điều tra chi tiết.Thủ đoạn của gã yêu râu xanh này là gã tìm đến các nhà trọ làm quen với những cô gái sống độc thân. Khi đã quen thân, gã mới bắt đầu giở quẻ phán người đối diện với mình bị bệnh gan và tự giới thiệu mình có nghề thuốc gia truyền bấm huyệt chữa bệnh gan sau đó giở trò đồi bại.Lần theo tung tích, sàn lọc hàng nghìn đối tượng khả nghi và nhiều nguồn tin quần chúng cung cấp, đến đầu năm 2011, lực lượng cảnh sát điều tra công an TP. Đà Nẵng mới xác định được danh tính gã yêu râu xanh xuyên Việt này có tên họ đầy đủ là Nguyễn Hữu Đông, (có tên khác là Huy, Vũ, SN 1974, trú thôn 1, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam).Lực lượng công an TP.Đà Nẵng lần theo dấu vết và bắt giữ Đông vào đầu năm 2011 tại Bà Rịa - Vũng Tàu sau đó được di lý về Đà Nẵng để mở rộng điều tra.Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị Đặng Ngọc D (SN 1987, ngụ huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, trọ tại quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng là sinh viên của một trường đại học), nạn nhân của vụ hãm hiếp do Đông gây ra, Công an TP. Đà Nẵng lập chuyên án và truy tìm tên hiếp dâm xuyên Việt này.Theo trình báo của chị D.: Vào khoảng 8 giờ sáng ngày 8.5.2009, Đông ghé vào nhà trọ chị Đặng Ngọc D. để xin nước uống.Sau khi vào phòng, Đông nhìn chị D. rồi phán một câu xanh rờn: Em bị bệnh gan nên nước da vàng... Rồi tự giới thiệu mình có nghề đông y gia truyền chuyên bấm huyệt để chữa bệnh gan.Nghe lời phán lại được gã đoan chắc chữa hết bệnh không mất tiền, cô sinh viên tên D. đồng ý để cho Đông bấm huyệt chữa bệnh.Hơn 2 phút bấm huyệt chữa bệnh, gã yêu râu xanh bắt đầu dở trò đồi bại ôm chặt chị D và đè xuống gường khoá tay, lột quần áo cưỡng hiếp. Lúc đó, khu nhà trọ vắng người nên không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của chị D.Ngay sau đó, chị D. đến cơ quan công an trình báo mình bị Đông hãm hiếp.Tại cơ quan điều tra, gã yêu râu xanh tên Đông khai nhận đã thực hiện 12 vụ cưỡng hiếp các cô gái, chủ yếu là nữ sinh viên từ Quảng Trị cho đến TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu.Như vụ hãm hiếp cô sinh viên tên K đang theo học tại một trường đại học ở Đà Nẵng vào hôm này 7.4.2009 cũng bằng thủ đoạn phán cô sinh viên tên K. bị bệnh gan và sau đó là bấm huyệt chữa bệnh và thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Nhưng sau đó nạn nhân không trình báo công an.Hàng chục nạn nhân bị Đông hãm hiếp bằng thủ đoạn tương tự.Nhiều nạn nhân như chị Trương Thị P (SN 1987, quê Quảng Nam, tạm trú TP.HCM) bị Đông cưỡng hiếp nhiều lần cũng với thủ đoạn bấm huyệt chữa bệnh gan. Sau khi thực hiện hành vi cưỡng hiếp, Đông đe doạ và khống chế nạn nhân để tiếp tục nhiều lần cưỡng hiếp.Ngay sau khi bắt giữ và di lí về Đà Nẵng, cơ quan công an Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Đông vào đầu năm 2011 về tội hiếp dâm.Tại phiên toà xét xử sơ thẩm và phúc thẩm mới đây và cuối năm 2011, người bị hại chỉ có cô sinh viên tên D. đang theo học tại Đà Nẵng đến dự. Còn lại hàng chục bị hại ở các tỉnh thành vì nhiều lý do nên không được triệu tập.Sau khi nghe thẩm vấn và lời buộc tội hiếp dâm của Viện kiểm sát, gã yêu râu xanh tên Đông bắt đầu biện hộ cho mình rằng: "Oan cho bị cáo quá! Bị cáo không hiếp dâm chị D., bị cáo có quan hệ tình dục với chị D. nhưng chị này không chống cự nên bị cáo chỉ có lỗi là “lừa tình” chứ không hiếp dâm".Suốt phần thẩm vấn công khai tại toà, yêu râu xanh tên Đông nổi hứng kể về “mối tình sét đánh” của mình với chị D khi gã ghé vào xin nước uống.Sau khi thực hiện hành vi thú tính, vì sợ bị nạn nhân tố cáo, nên gã yêu râu xanh tên Đông giả bộ khóc lóc và nói rằng mới gặp cô nữ sinh lần đầu mà đã yêu cô như từ kiếp nào, nên mới có hành động đường đột như vậy.Để tạo lòng tin, gã còn hứa hẹn sẽ đưa cô gái về quê giới thiệu với cha mẹ để hai đứa được làm đám cưới, được “ăn đời ở kiếp” với nhau.Nhưng chị D. nửa tin nửa ngờ và yêu cầu gã cho xem giấy tờ nhưng gã chẳng có giấy tờ tuỳ thân nào như giới thiệu.Biết mình bị lừa và bị cưỡng hiếp, chị D. lấy điện thoại điện cho anh trai, nhưng bị Đông nhanh tay giằng lấy. Chị D. xông vào giằng lấy lại điện thoại nhưng bị Đông đánh vào mặt và đe dọa sẽ giết nếu chị D. nói cho mọi người biết chuyện này rồi bỏ đi.Chính vì vậy mà chị D. lập tức đến cơ quan công an trình báo mình bị cưỡng hiếp.Toà hỏi bị cáo có hãm hiếp chị D. không?Đông vừa khóc vừa trả lời rành rọt: "Khi bị cáo bấm huyệt, xoa bóp cho chị D., sau đó đè xuống giường, ban đầu thấy chị D. không phản ứng gì nên bị cáo… làm tới và chị D. kêu la...".Kết thúc phiên xử, toà sơ thẩm TP. Đà Nẵng xác định bị cáo Đông phạm tội hiếp dâm và tuyên phạt mức án 42 tháng tù giam. Đây là lời cảnh báo cho những cô gái nhẹ dạ cả tin và là cái giá cho những gã yêu râu xanh phải trả những tháng năm sau song sắt trại giam.Theo Vietnamnet, Dân Việt