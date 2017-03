Lừa bán hàng xóm sang Trung Quốc

Bị cáo Cụt Thị Lan



Sáng ngày 20/7, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Cụt Thị Lan (SN 1991, trú tại xã Nậm Nhóng, Quế Phong, Nghệ An) về tội buôn bán người.Khoảng tháng 11/2009, Cụt Thị Lan bị một người phụ nữ không rõ lai lịch rủ sang Trung Quốc làm ăn và bán cho một nhà chứa làm gái mại dâm. Đến tháng 2/2010, bà chủ nhà chứa tên Ngọc (không xác định được lai lịch cụ thể) đề nghị Lan về Việt Nam tìm người đưa sang Trung Quốc, mỗi người đưa được sang đây, bà chủ sẽ trả cho 500 nhân dân tệ.Lan gọi điện cho Cụt Thị H. (SN 1989, trú tại xã Quế Sơn, Quế Phong) và Lữ Thị Q. (SN 1993, trú tại xã Nậm Nhóng, Quế Phong - là hàng xóm của Lan) rủ sang Trung Quốc làm thuê, công việc nhàn mà lương lại cao.H và Q đồng ý và được Lan cùng một đối tượng tên Nhâm về đón và đưa sang Trung Quốc. H. bị bà Ngọc bán cho một nông dân Trung Quốc làm vợ hai, riêng Lan và Q. bị giữ lại làm gái bán dâm. Sau đó, Q. tiếp tục bị bán cho một người đàn ông Trung Quốc.Một thời gian sau, Cụt Thị H. bỏ trốn được về Việt Nam. Cụt Thị Lan bị Công an Trung Quốc bắt giữ và trục xuất về nước. Riêng cháu Lữ Thị Q. được một người đàn ông tốt bụng giúp đỡ và đưa về Việt Nam. Tháng 1/2012, Lữ Thị Q. đã viết đơn tố cáo Cụt Thị Lan gửi tới cơ quan công an.Tại phiên xét xử, Cụt Thị Lan đã thành khẩn khai báo mọi hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt Lan 7 năm tù và bồi thường cho Lữ Thị Q. 10 triệu đồng.Theo Hoàng Lam (Dân trí)