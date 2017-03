Lừa chạy án 352 triệu đồng

Năm 2010, Dung quen với Ngô Minh Liêm và khoe rằng mình quen biết nhiều người ở Bộ Công an, từng giúp cho người khác nhiều việc liên quan đến pháp luật. Tháng 12-2010, Liêm cùng vợ hờ bị bắt vì mua bán trái phép chất ma túy. Phía gia đình vợ hờ của Liêm đã liên lạc nhờ Dung chạy án. Dù không biết gì về vụ án và cũng không quen ai làm ở Bộ Công an nhưng vì lòng tham, Dung vẫn hứa chạy án cho “vợ chồng” Liêm được trả tự do với giá 18.000 USD và 10 triệu đồng.

Tin tưởng Dung, đầu năm 2011, gia đình vợ hờ của Liêm đã đưa cho Dung 16.000 USD và 40 triệu đồng (tổng cộng khoảng 352 triệu đồng). Lấy được tiền, Dung trốn ra Hà Nội tiêu xài hết. Đến tháng 8-2012, Dung bị bắt theo lệnh truy nã.

HOÀNG YẾN