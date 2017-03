Lừa chiếm vé số trúng độc đắc, lãnh 7 năm tù

Do có quen biết với Thủy, ngày 29-4-2011, cụ H. đã đưa cho Thủy một tờ vé số nhờ dò kết quả giùm. Thấy tờ vé số của cụ H. trúng giải đặc biệt 1,5 tỉ đồng, Thủy đã nảy sinh ý đồ chiếm đoạt nên nói dối cụ H. rằng tờ vé không trúng. Sau đó, Thủy âm thầm mang tờ vé số tới lĩnh thưởng. Do phía công ty bán vé số gọi điện thoại báo, cụ H. biết mình trúng số và nhiều lần gọi hỏi Thủy nhưng Thủy vẫn chối nên cụ H. đã trình báo công an.

Trước tòa, Thủy nại rằng không có ý định chiếm đoạt tờ vé số của nạn nhân mà chỉ… mượn tạm vài ngày rồi trả. Tòa cho rằng ngay từ đầu Thủy đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản. Hành vi của bị cáo là xảo quyệt, lợi dụng lòng tin của người khác để chiếm đoạt tài sản, tài sản phạm tội có giá trị 1,5 tỉ đồng nên tòa tuyên mức án trên.

D.HẰNG